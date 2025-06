video suggerito

Mario Adinolfi in lacrime all’Isola dei Famosi: “Il suicidio di mia sorella mi ha fatto perdere la Fede” Mario Adinolfi si commuove all’Isola dei Famosi raccontando il suicidio della sorella: “Mi è saltata la Fede. Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei Famosi del 4 giugno ha regalato uno dei momenti più intensi e autentici di questa edizione. Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni controverse e spesso divisive, ha mostrato un lato completamente inedito della sua personalità, raccontando il dramma familiare che ha segnato profondamente la sua esistenza: il suicidio di sua sorella.

"Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente"

Durante la settimana, nel confessionale con Patrizia Rossetti, Adinolfi aveva già aperto il suo cuore: "Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente e mi è saltata la Fede. Io sono uno che faceva il chierichetto a sei anni, immaginava di farsi prete e tutta quella impalcatura è saltata". Un evento che ha scardinato le certezze di un uomo cresciuto nella religiosità e nell'idea di una vocazione sacerdotale.

Le lacrime in diretta

Il momento più toccante è arrivato durante il collegamento con Veronica Gentili, provata anche lei da una brutta laringite. "Tutti sanno che mia sorella è un elemento decisivo di una vita che però è andata avanti", ha spiegato Adinolfi con gli occhi lucidi, confessando di sentire ancora molto la presenza della sorella scomparsa. Le lacrime del giornalista hanno colto di sorpresa il pubblico, abituato a vederlo nelle vesti del polemista televisivo sempre pronto al dibattito acceso. Qui, invece, è emerso l'uomo dietro le opinioni, fragile e segnato da un dolore che il tempo non è riuscito a rimarginare completamente. "È venuto fuori un Mario Adinolfi molto diverso nelle settimane", ha osservato Veronica Gentili, sottolineando come l'esperienza honduregna stia rivelando aspetti inaspettati della personalità del concorrente. Un Adinolfi lontano dalle polemiche ideologiche, più umano e vulnerabile.

"Qui è come se stessi danzando"

La risposta del diretto interessato è stata: "C'è l'incontro, ed è una componente fondamentale. Non l'ho mai fuggito l'incontro, qui è come se stessi danzando". Brava Veronica Gentili, che ha saputo gestire il momento con grande sensibilità, chiarendo subito la posizione del programma: "Non vogliamo beatificare Mario Adinolfi, ma vogliamo conoscerlo anche in altre dinamiche a prescindere dalle sue idee". Una precisazione importante che ha permesso al pubblico di accogliere questa nuova dimensione del personaggio senza dimenticare le controversie che lo caratterizzano nel dibattito pubblico, ma riconoscendo la complessità di ogni essere umano al di là delle etichette mediatiche.