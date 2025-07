video suggerito

Cristina Plevani si rivede allo specchio in finale all'Isola: "Ho toccato il fondo, e ne sono felice" Cristina Plevani durante la finale dell'Isola dei Famosi 2025 ha raccontato di aver "toccato il fondo" durante la sua permanenza in Honduras: "Felice di averlo toccato, ho vomitato il cuore", ha dichiarato prima di rivedersi allo specchio per la prima volta dopo due mesi.

A cura di Gaia Martino

Cristina Plevani si è specchiata per la prima volta dopo due mesi dall'inizio della sua avventura all'Isola dei Famosi 2025. Durante la finale in onda stasera, mercoledì 2 luglio 2025 su Canale5, ha potuto rivedere il suo corpo allo specchio, cambiato durante la permanenza in Honduras. A Veronica Gentili e al pubblico di Canale5 ha raccontato di aver "toccato il fondo" durante la sua esperienza, ma "è stato il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia". Davanti allo specchio non è apparsa felice del suo nuovo aspetto: "Sono tutta pelle", il commento.

Le parole di Cristina Plevani sull'esperienza all'Isola: "Ho sputato l'anima"

Simona Ventura, prima che Cristina Plevani raggiungesse lo specchio, si è complimentata con la naufraga per il percorso fatto all'Isola. "Qualunque cosa vedrai nello specchio, il tuo cambiamento è stato interiore. Per questo ti faccio tanti complimenti". La naufraga, visibilmente commossa, ha spiegato: "A questo giro penso di aver toccato il fondo, felice di averlo toccato. Sono consapevole. Non so cosa avete visto, ma ho sputato l'anima". Cristina Plevani ha dichiarato di aver provato tanti sensi di colpa per le cose dette e pensate sui genitori. Queste le sue parole:

Tanti sensi di colpa di essere stata una figlia non brava e di aver avuto parole e pensieri non belli nei confronti dei miei genitori. Credo che all'Isola ho vomitato cuore, ho buttato fuori cuori. Non avevo voglia di partire, invece credo sia stato il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia.

La trasformazione fisica di Cristina Plevani

Dopo le confessioni, si è guardata allo specchio per assistere al cambiamento fisico dovuto alla permanenza in Honduras. La concorrente non è apparsa del tutto felice del suo nuovo aspetto: "Ora sono tutta pelle, sono magra", ha dichiarato.