video suggerito

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori, è nato Kian Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. Su Instagram l’influencer ha pubblicato uno scatto in cui insieme al neopapà abbracciano il piccolo Kian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono diventati genitori. L'influencer ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, condiviso anche dal compagno, in cui i due tengono tra le braccia il loro primo figlio, di cui svelano anche il nome: Kian.

La nascita di Kian Salemi Pretelli

I Prelemi, è così che si chiama la fanbase della coppia, erano da giorni in trepidante attesa di ricevere la bella notizia, l'arrivo del piccolo Kian, nome che i neogenitori hanno scelto per accogliere nella loro vita il nuovo arrivato, a cui hanno deciso anche di dare il doppio cognome. Dopo qualche giorno di silenzio da parte della coppia, che preannunciava i preparativi per la nascita del piccolo di casa, ecco che arriva lo scatto più dolce. Giulia e Pierpaolo abbracciati, con indosso un pigiama nero dal bordino bianco, che tengono tra le braccia, al sicuro, il loro primogenito. Nelle scorse settimane l'influencer aveva condiviso alcuni momenti come la preparazione della cameretta del bambino o della cosiddetta "mommy bag", da portare in ospedale al momento del parto.

Giulia Salemi: "Una felicità che non ho mai avuto"

Ospite di Silvia Toffanin a inizio dicembre, Giulia Salemi aveva raccontato il periodo degli ultimi mesi di gravidanza con immensa gioia, dicendosi felice di tutte le emozioni attraversate in questi nove mesi, dopo i quali avrebbe coronato il sogno di diventare mamma:

È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno. Teoricamente dovrebbe nascere a metà gennaio. Lo sento tantissimo, la sera spunta un piede, una mano, una sensazione meravigliosa.

In quell'occasione, però, aveva anche rivelato di non aver scelto ancora il nome e che si sarebbe fatta ispirare il giorno stesso del parto come, di fatti, è accaduto.