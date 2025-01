Giulia Salemi rompe il silenzio social dopo la nascita del figlio Kian: “Devo dare priorità alla vita vera” Giulia Salemi con un video postato nelle Instagram stories ha rotto il silenzio social raccontando i suoi primi giorni da mamma. A distanza di giorni dall’annuncio della nascita di Kian, l’influencer ha parlato ai suoi fan: “È un momento di cambiamento e transizione della mia vita. Mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi ha aggiornato il suo profilo social questa mattina con due Instagram stories. L'influencer è diventata mamma lo scorso 10 gennaio e da allora ha allontanato la sua "vita social" per dedicarsi unicamente alla sua famiglia: l'annuncio della nascita di Kian è arrivato, infatti, sei giorni dopo la nascita. "Sono assente perché mi sto godendo ogni secondo al massimo" ha raccontato la Salemi stamattina in un video con il bebè in braccio.

Le parole di Giulia Salemi

Giulia Salemi questa mattina ha rotto il silenzio social per raccontare ai fan i suoi primi giorni da mamma. Con il bebè tra le braccia ha spiegato di essersi allontanata dai social per dedicarsi alla sua nuova vita da mamma. "Mi fa troppo strano, sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo perché sono assorbita. È il momento più importante della mia vita, più bello, e sono off. Volevo fare un saluto e ringraziare tutti" ha dichiarato nel video condiviso tra le stories sul quale ha aggiunto anche un commento testuale. "Io sono immersa nella mia bolla magica, è un momento di cambiamento e transizione della mia vita e mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera" ha dichiarato prima di annunciare, però, il suo imminente ritorno al lavoro: "Ma presto tornerò con tanti nuovi progetti perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni. Vi abbracciamo tutti, grazie per l'amore che ci dimostrate sempre". In un'altra IG story, poi, ha aggiunto la foto di Pierpaolo Pretelli mentre stringe la manina di Kian: "Le mani sono tutte il papà".

L'annuncio della nascita di Kian sei giorni dopo il parto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori lo scorso 10 gennaio ma la notizia della nascita di Kian è stata resa pubblica solo sei giorni dopo. "Il 10 gennaio alle ore 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po' di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l'amore che ci state regalando" hanno scritto sui social a corredo di una foto insieme al loro primo figlio insieme.

Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli neo genitori si collegano al GF, Signorini sbaglia il nome del figlio