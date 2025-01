Pierpaolo Pretelli: “Vedo il mio primo figlio due volte l’anno, mi manca. Giulia Salemi è la mia metà”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Domenica In nella puntata del 26 gennaio. Il conduttore ed ex velino di Striscia la Notizia ha parlato della gioia di essere diventato padre per la seconda volta la prima con la compagna Giulia Salemi. "È stata una gioia incredibile, un'emozione sentire i primi pianti", ha raccontato nello studio di Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli papà bis, la reazione del primo figlio Leonardo

Chiacchierando con Mara Venir, Pretelli ha parlato dell'arrivo del piccolo Kian, primo figlio con la compagna Giulia Salemi. Un bambino che entrambi hanno fortemente voluto: "L'abbiamo cercato, oggi vederla con lui è talmente surreale. Ho trovato l'esatta metà che mi sostiene, aiuta e rispetta. Pensavo che fosse giusto mettere al mondo qualcosa di nostro". Il conduttore era già padre di Leonardo, che oggi ha 7 anni, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Il bambino vive a Miami con la madre e Pretelli non lo vede spesso: "Andiamo due volte all'anno a Miami. Mi manca vivere con lui la quotidianità. Presto conoscerà il fratellino, abbiamo fatto una videochiamata mentre eravamo in ospedale e ha urlato contento".

Pierpaolo Pretelli e il figlio Leonardo

L'amore dei ‘Prelemi' nato al Grande Fratello Vip

L'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nato sotto i riflettori: i due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip nel 2018. Entrambi concorrenti, hanno convissuto per diversi mesi avendo l'opportunità di creare un legame profondo. "Vivendo forzatamente in una casa, ci siamo conosciuti in maniera molto veloce. Ho capito che era quella giusta quando mi sono resa conto che con lei ridevo tanto. Ci prendevamo in giro, era uno dei segreti del nostro rapporto". Poi ha svelato una curiosità sulla loro quotidianità: "Sono sempre io che cucino, sono lo chef di casa. La cucina non fa proprio per lei".