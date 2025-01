Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli neo genitori si collegano al GF, Signorini sbaglia il nome del figlio

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori per la prima volta. Con un tenero post pubblicato su Instagram, i due ex gieffini hanno annunciato la nascita del piccolo Kian. Per festeggiare la bella notizia, la coppia si è collegata in diretta al Grande Fratello nella puntata del 16 gennaio. Proprio nella Casa più spiata di Italia, nel 2021, è nata la loro storia d'amore e Alfonso Signorini ha voluto congratularsi.

Il collegamento con il GF, Signorini sbaglia il nome del figlio

"C'è una bella gioia che voglio condividere con voi", ha detto Alfonso Signorini collegandosi con la casa del GF. Il conduttore ha annunciato ai concorrenti che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori per la prima volta. "È nato Kili, scusate Kian", ha detto sbagliando il nome del piccolo, per poi correggersi poco dopo. "È nato venerdì, te l'abbiamo fatta. Mi avevi appena scritto ‘quando divento zio'?", ha raccontato Salemi, che nel reality è stata anche ‘opinionista social0. "Kian è un re, come recita il suo nome di origine persiana, come la mamma. Si sono conosciuti in quella Casa, anche loro sono stati una delle coppie su cui nessuno ha puntato un euro. Vi auguro tanta felicità", ha detto Signorini alla coppia, parlando anche con i concorrenti. "Non ti chiederemo di fare il padrino che tanto sei occupato. Al massimo alla Gina, che è il vero guru della moda", ha scherzato Pretelli.

La gioia di essere diventati genitori

I Prelemi, come è stata soprannominata la coppia sui social, ha dato la bella notizia nella giornata del 16 gennaio, anche se il loro primo figlio è nato il 10 gennaio. Hanno deciso di aspettare una settimana prima di rendere pubblica, con i milioni di followers che li seguono, la gioia di essere diventati genitori. Per farlo una foto in cui sono uno vicino all'altra e stringono tra le braccia il piccolo Kian, nome di origine persiana, proprio come la mamma. "Il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno", aveva raccontato l'influencer ospite di Verissimo con Silvia Toffanin.