video suggerito

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi: “Il piccolo Kian ci riempie d’amore. Sei la donna forte che sognavo” Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, scrive su Instagram una lunga dedica per la figlia diventata mamma da poco del piccolo Kian. Una poesia, con la quale manifesta il suo entusiasmo nel diventare nonna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A pochi giorni dalla nascita del piccolo Kian, il primogenito di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la madre dell'influencer ha scritto sui social una lunga dedica per il piccolo nato e per sua figlia che le ha regalato la gioia di diventare nonna.

Il messaggio di Fariba Tehrani per la figlia Giulia

Un lungo messaggio in cui Fariba si lascia travolgere dall'entusiasmo per questa nuova fase della sua vita, che la porta ad avvicinarsi ancora di più alla sua Giulia, condividendo con lei ogni momento di questa avventura quotidiana che è la maternità. Su Instagram, quindi, la donna in una story scrive quella che sembra quasi una poesia, con tanto di rime, per i neo genitori, dicendosi felice e grata:

È nato Kian pochi giorni fa, Un dono grande! Figlia mia, Giulia, sei la donna forte che ho sempre sognato. Con te il mio cuore è sempre incantato, sono stata anni da sola ma mai vuota dentro. Arrivi tu, Kian e tutto prende un bel centro, Il piccolino che di amore ci riempie, Ogni giorno un sorriso che risplende. Il Piccolo Kian cresce veloce, ogni giorno ci regala una luce! Grazie a te Giulia e al tuo amore, il nostro mondo è ora un colore. Guardiamo avanti senza paure, il futuro s’illumina di sicure avventure, mio genero Pierpaolo è un bravo compagno! Due cuori che insieme disegneranno ogni sogno. Tu sei la stella mamma orgogliosa, Un eroe senza mantello e timorosa, Con Kian accanto niente ci ferma! Una famiglia unita che mai si spezza! Piccolo Kian cresce veloce ogni giorno, ci regala una luce Grazie a te

Giulia e al tuo amore. Il nostro mondo è ora un colore.

L'arrivo del piccolo Kian

Giulia Salemi è diventata mamma lo scorso 10 gennaio, sebbene l'annuncio sui social sia arrivato a distanza di qualche giorno. L'influencer ha pubblicato una foto insieme al compagno, Pierpaolo, mentre abbracciano il piccolo Kian. Il nome è di origine persiana, significa "re" o anche "regno" e veniva dato ai figli maschi a voler trasmettere ricchezza, nobiltà.