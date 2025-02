Veronica Ferraro incinta, aspetta il primo figlio con Davide Simonetta: la reazione dell’amica Chiara Ferragni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Veronica Ferraro è incinta. L'influencer, cara amica di Chiara Ferragni, è in dolce attesa del primo figlio con il marito Davide Simonetta, autore e compositore. I due sono convolati a nozze lo scorso settembre e con un dolce video su Instagram hanno dato la bella notizia. Ad aprile dello scorso anno, la futura mamma aveva raccontato: "Stiamo provando ad avere un figlio con la fecondazione assistita".

L'annuncio della gravidanza

È con un emozionante video pubblicato su Instagram, che racchiude alcuni dei momenti più belli e significativi degli ultimi mesi, che Veronica Ferraro ha voluto annunciare la gravidanza. "Siamo in clinica per il primo tentativo di transfer", dice in un frame mentre si riprende in ospedale insieme al marito Davide Simonetta. L'influencer è ricorsa alla fecondazione assistita per rimanere incinta. Entrata già nel secondo trimestre della gravidanza, ha rivelato anche il sesso del bebè in arrivo: "Ho appena scoperto che sarà un maschio, me lo aspettavo dal primo momento, anche se tutti mi dicevano ‘hai la faccia di una che aspetta una femmina'".

Ad accompagnare il video, anche un lungo messaggio che racconta la grande emozione e le lunghe attesa prima della scoperta della gravidanza: "Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitta". Poi ha aggiunto: "Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta.Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato".

La reazione delle amiche Chiara e Valentina Ferragni

Tra i tanti messaggi di congratulazioni arrivati a Veronica Ferraro, anche quello della cara amica Chiara Ferragni. Oltre a comparire in un frame del video, molto probabilmente il momento in cui è venuta a sapere della gravidanza, l'influencer ha scritto: "Troppo felice per voi. La zia ti aspetta". "Una emozione stupenda poter condividere questo stupendo percorso con voi", le parole invece di Valentina Ferragni. Poi anche Giulia Salemi, da poco mamma del piccolo Kian, che ha scherzato: "Te l'avevo detto che era l'annata dei maschietti. Così felice per voi". E ancora Emma Marrone: "Auguri amici miei, che gioia".