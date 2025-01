video suggerito

Francesca Ferragni incinta, l'annuncio della gravidanza e il commento di Chiara "Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?", con queste parole Francesca Ferragni annuncia insieme a suo marito la sua gravidanza. Immediata la reazione della famiglia di lei, compresa Chiara Ferragni: "La famiglia si allarga".

A cura di Andrea Parrella

Francesca Ferragni è incinta. La sorella di Chiara Ferragni lo ha annunciato con un post pubblicato sui social, confermando le indiscrezioni che si avvicendavano nelle ultime settimane. Lo svelamento è arrivato attraverso la pubblicazione di una foto in cui mostra il suo pancione, insieme agli altri componenti della famiglia. Una foto che ha riscosso reazioni immediate da parte di tutti i componenti del clan Ferragni.

L'annuncio sui social

“Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?”, sono le parole riportate nel post, in cui si fa fotografare insieme al marito, il primo figlio e il cane, mostrando il suo stato di gravidanza. In un baleno sono arrivati i commenti dei fan e di molti personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a seguirli in questa nuova avventura: “Pronta ad essere zia per la quarta volta“, scrive la sorella Valentina Ferragni, mentre il papà Marco festeggia con queste parole: “Pronto ad essere nonno per la 4a volta“. Immancabile il commento di Chiara Ferragni, che ha condiviso l’annuncio nelle sue stories Instagram, scrivendo: “Così felice”. Valentina, invece: “La mia sorellona meravigliosa diventa mamma per la seconda volta. Che emozione”. Un nuovo nipotino è in arrivo: la famiglia si allarga, e la felicità è alle stelle.

Il commento di Chiara Ferragni

Francesca Ferragni, moglie di Riccardo Nicoletti e dentista affermata, a differenza delle sorelle Chiara e Valentina è molto più lontana dalle luci dei riflettori: in coppia con Nicoletti, non sono mai stati al centro della cronaca rosa, se non per la nascita del primo figlio Edoardo e del loro matrimonio da sogno. “Pronta alla famiglia che si allarga”. Nelle ultime settimane Francesca Ferragni era stata al centro di indiscrezioni che la volevano appunto incinta, ma non erano arrivate conferme fino a questo momento. La pubblicazione di questo post toglie ogni dubbio.