Federica Pellegrini è di nuovo incinta? La foto su Instagram e il chiarimento della campionessa nei commenti Federica Pellegrini ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un pancione accompagnato dalla didascalia "aspettandoti". Molti utenti si sono congratulati con lei ipotizzando una sua seconda gravidanza, ma la campionessa e suo marito Matteo Giunta hanno fatto chiarezza con un commento.

Una foto condivisa da Federica Pellegrini ha scatenato il gossip su di lei. Domenica, sul suo profilo Instagram, è apparsa la foto di un pancione seguito dalla didascalia "aspettandoti". Prima del chiarimento della ex nuotatrice e di suo marito Matteo Giunta, in tanti nei commenti si sono congratulati con lei ipotizzando una sua seconda gravidanza.

Federica Pellegrini pubblica la foto di un pancione: il commento del marito Matteo Giunta

"Sei di nuovo incinta?", "Una sorellina per Matilde?", "Ma che bello sei incinta, congratulazioni". Sono solo alcuni dei tantissimi messaggi che si leggono sotto al post di Federica Pellegrini e con cui i follower le fanno gli auguri per la sua seconda gravidanza. Nella foto, infatti, c'è in bella mostra un pancione su cui poggia il capo uno dei suoi bulldog francesi. A corredo dello scatto, la didascalia: "Bianca sussurra a Bianca, aspettandoti". La nuotatrice, però, ha spiegato in un commento a caratteri cubitali: "Ragazzi, la pancia non è mia". È la sua carissima amica Martina Carraro ad essere in dolce attesa. Oltre al suo commento, anche quello del marito Matteo Giunta "Io non c'entro nulla" e dell'opinionista Rosella Erra "Io già a pensare che fosse stata concepita durante Ballando con le stelle".

L'amicizia tra Martina Carraro e Federica Pellegrini

Ospite della trasmissione Verissimo, Federica Pellegrini aveva parlato del legame con la nuotatrice Martina Carraro. "Eravamo in nazionale insieme, ha smesso di nuotare da pochissimo e subito dopo è rimasta incinta. A maggio avrà una bellissima femminuccia – raccontava a Silvia Toffanin – Martina è stata un regalo grande. Per me l'amicizia femminile è sempre stata un po' turbolenta, perché ho iniziato molto giovane a vincere e in un ambiente piccolo come il nuoto crea delle invidie. Ho sempre avuto il mio caratterino, ma ho anche avuto delle delusioni. Martina è splendida".