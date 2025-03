video suggerito

Francesca Ferragni svela il sesso del bebè in arrivo: il gender reveal nella giornata della donna Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti genitori bis. I due hanno svelato il sesso del secondo figlio tramite un post condiviso su Instgram, nello scatto anche il piccolo Edoardo. Tra i commenti, spuntano quelli di Valentina e Chiara Ferragni e di Marina Di Guardo.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono in attesa del loro secondo figlio. Ad annunciarlo era stata la coppia tramite un post condiviso su Instagram a fine e gennaio. Nel giorno della giornata internazionale della donna, i due hanno svelato se avranno un maschietto o una femminuccia. Tra i commenti allo scatto, tanti complimenti per la modalità scelta per il gender reveal e gli auguri delle sorelle Chiara e Valentina e di Marina Di Guardo.

Francesa Ferragni: "Buona festa della donna anche a te, piccolina"

"Buona festa della donna anche a te piccolina", sono le parole che accompagnano la foto condivisa nella giornata internazionale della donna da Francesca Ferragni sul suo profilo. Nello scatto la sorella di Chiara Ferragni è accanto a suo marito Riccardo Nicoletti e stringe a sé il loro primogenito. È proprio Edoardo a mostrare un paio di scarpine rosa, un modo per annunciare l'arrivo di una sorellina.

I commenti delle sorelle Chiara e Valentina Ferragni

Sono tanti i follower che, commentando il post di Francesca Ferragni, si congratulano con lei e suo marito per l'arrivo della piccola (di cui, per il momento, non si conosce ancora il nome). In tanti hanno apprezzato il modo in cui la coppia ha fatto sapere di aspettare una bambina, tra i messaggi si legge: "I gender reveal che mi piacciono! La sobrietà è la vostra forza. Restate sempre così" e ancora "Il miglior gender reveal, auguri ragazzi". Anche Marina Di Guardo, madre delle tre sorelle e pronta a diventare nonna per la quarta volta, ha lasciato un commento: "La nostra piccolina… non vediamo l'ora di averti tra le braccia e subissarti di coccole, insieme a Leo, Vitto ed Edo". Anche Valentina Ferragni si è unita agli auguri: "Ti aspettiamo cucciola". Chiara Ferragni, invece, ha lasciato tre emoticon con gli occhi a cuoricino.