Valentina Ferragni in lacrime per la nascita della nipote Lea, la reazione dopo il parto della sorella Francesca Dopo la nascita di Lea, figlia di Francesca Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti, Valentina Ferragni ha pubblicato alcuni scatti sui social in cui si mostra emozionata dopo aver conosciuto sua nipote. La reazione della madre Marina Di Guardo: "Si è commossa".

A cura di Sara Leombruno

Sabato 5 luglio, Francesca Ferragni ha dato alla luce la sua seconda figlia, nata dall'unione con il marito Riccardo Nicoletti: la piccola Lea è stata accolta con affetto dalla zia Chiara Ferragni e dalla nonna Marina Di Guardo, che sui social hanno dato la notizia della sua nascita attraverso scatti e dolci dediche. Tra le reazioni più intense c'è stata quella di Valentina Ferragni, la più piccola tra le tre sorelle, che da sempre è molto legata a loro e, alla vista della bambina, non è riuscita a trattenere le lacrime.

La reazione di Valentina Ferragni alla nascita della nipote Lea

Poco dopo il parto di Francesca Ferragni, sua sorella Valentina si è recata in ospedale per accogliere sua nipote Lea insieme alla sorella Chiara e alla madre Marina Di Guardo. Nei numerosi scatti postati sui social, l'influencer si mostra visibilmente emozionata dopo aver conosciuto la bambina e averla tenuta in braccio. "Vale commossa", le parole di Di Guardo a corredo di alcune foto. Poco prima, Valentina aveva commentato quanto stava accadendo, scrivendo sul suo profilo Instagram: "Quarta volta zia". Lea, infatti, è la sua quarta nipote dopo Leone e Vittoria, figli di Chiara e Fedez, e Edoardo, primogenito di Francesca.

Il commento di Chiara Ferragni: "Benvenuta"

Anche Chiara Ferragni ha immediatamente raggiunto la sorella Francesca in ospedale dopo il parto per conoscere dal vivo l'ultima arrivata in casa Ferragni-Nicoletti. Le foto del primo incontro con la piccola erano state pubblicate sul suo profilo. "Benvenuta al mondo, Lea", aveva scritto l'influencer, "Sono così orgogliosa di essere diventata zia per la seconda volta". Francesca aveva annunciato di essere incinta per la seconda volta a gennaio. “Sei pronto a diventare fratello maggiore, Edo?”, aveva chiesto, mostrando una foto del piccolo impegnato a baciarle la pancia. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati il 9 settembre del 2023, a poco più di un anno dalla nascita del loro primo figlio.