Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi, le foto del pancione mostrato sul red carpet: è al sesto mese Francesca Chillemi è incinta del compagno Eugenio Grimaldi e ha mostrato per la prima volta il pancione sul red carpet di Benevento: l'attrice è al sesto mese e aspetta una bambina che nascerà a settembre.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Chillemi è incinta e ha scelto il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento per svelarlo al pubblico. A confermarlo è il video dell'evento pubblicato sull'account Instagram della trasmissione Verissimo. L’attrice, visibilmente emozionata e in splendida forma, ha mostrato per la prima volta il pancione, confermando le voci sulla sua seconda gravidanza che circolavano già da qualche tempo.

Con un elegante bianco che accarezzava dolcemente la curva evidente dell’addome, Francesca ha illuminato la serata con un sorriso raggiante. Accanto a lei, anche se non presente all’evento, c'è il compagno Eugenio Grimaldi, con cui condivide questo momento speciale.

Francesca Chillemi è al sesto mese di gravidanza: aspetta una bambina

La Chillemi è al sesto mese e aspetta una femminuccia, che dovrebbe nascere a settembre. Si tratta della sua seconda figlia: la prima, Rania, è nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso. Per la nuova arrivata, è già partito il toto-nomi: Francesca predilige nomi ispirati a figure eleganti e regali, come Letizia o Grace, mentre Eugenio potrebbe voler omaggiare la tradizione familiare con scelte come Iliana o Amelia.

Chi è Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi

Eugenio Grimaldi è Executive Manager del Grimaldi Group, una delle realtà più importanti nel settore del trasporto marittimo. Proviene da una delle famiglie imprenditoriali storiche d’Italia. Prima di Francesca, ha avuto due figli con Veronica Resca, e ha cresciuto anche il figlio nato da una precedente relazione della donna. L’imprenditore è noto anche per la sua passione per l’equitazione, disciplina che pratica a livello agonistico.

La coppia, molto riservata ma affiatata, trascorrerà l’estate a Capri, nella villa di Eugenio, in attesa della nascita della piccola. Per il parto, Francesca preferirebbe Milano, città dove è nata la sua prima figlia, mentre Eugenio sembra orientato su Napoli. Un dettaglio ancora da decidere, come il nome della futura bambina. Ma per ora, i due si godono l’attesa, tra affetti sinceri e una nuova vita che cresce, lontano dal clamore, com’è nel loro stile.