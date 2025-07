video suggerito

Francesca Chillemi è incinta, Viola come il mare 3 può attendere: “Riprese slittate con il consenso di Mediaset” Slittano le riprese della terza stagione di Viola come il mare. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Chillemi tornerà sul set con qualche mese di ritardo: “Ha avuto l’ok da Mediaset”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Chillemi è incinta. Aspetta un figlio dal suo compagno Eugenio Grimaldi. Secondo le ultime indiscrezioni, la gravidanza avrebbe causato lo slittamento dell'inizio delle riprese della terza stagione della fiction Viola come il mare, che la vede protagonista. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo con Mediaset.

Slittano le riprese di Viola come il mare 3 per la gravidanza di Francesca Chillemi

Secondo quanto riporta il settimanale Chi nella rubrica C'è chi dice…di Giuseppe Candela, la gravidanza di Francesca Chillemi avrebbe portato comprensibilmente a uno slittamento degli impegni professionali dell'attrice. Quello più imminente era legato alla fiction Viola come il mare 3. L'attrice avrebbe ottenuto l'ok di Mediaset. Dunque il primo ciak sarà posticipato di qualche mese. La sceneggiatrice Elena Bucaccio aveva dichiarato a Fanpage.it che le riprese sarebbero iniziate tra maggio e giugno di quest'anno e le nuove puntate sarebbero andate in onda nel 2026. Non resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire se la data di messa in onda sarà rispettata.

Le anticipazioni della terza stagione e l'assenza di Can Yaman

Lux Vide ha dovuto fare i conti con un altro imprevisto. Proprio mentre nella trama della fiction si concretizzava l'amore tra Viola Vitale e Francesco Demir, Can Yaman ha deciso di lasciare la serie. La squadra di professionisti di cui dispone la nota casa di produzione di certo sarà in grado di trovare un degno sostituto che non farà sentire la sua mancanza. Quanto alla trama della terza stagione, Elena Bucaccio aveva anticipato a Fanpage.it:

Ci saranno nuovi conflitti perché il lieto fine esiste solo nei film da 100 minuti, noi facciamo serie composte da più stagioni. Raccontiamo vite vere in cui si risolve un tema e se ne apre un altro. Quindi apriremo un nuovo tema nella terza stagione. Le nuove puntate oscilleranno tra questo continuo desiderare e avere paura. Ecco, la trama si snoderà tra desiderio e paura.