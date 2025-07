video suggerito

La madre di Francesca Chillemi incinta: "Mia figlia non è più una ragazzina, non mi aspettavo di diventare nonna" Maria, madre di Francesca Chillemi, non si aspettava di diventare nonna un'altra volta. "Lo speravo, ma non me lo aspettavo: mia figlia ha 39 anni", ha dichiarato felice a proposito della gravidanza dell'attrice, che aspetta un figlio dal compagno Eugenio Grimaldi.

A cura di Stefania Rocco

Maria, madre di Francesca Chillemi, non si aspettava di diventare nuovamente nonna. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, che ha raccolto il suo commento a poche settimane dalla diffusione della notizia della gravidanza dell’attrice. La star di Viola come il mare aspetta una bambina dal compagno Eugenio Grimaldi, con cui fa coppia fissa da circa un anno. La scoperta della gravidanza li ha resi entrambi molto felici.

Il commento di Maria, madre di Francesca Chillemi

“Da nonna posso dire di essere felicissima in questo momento. D’altronde, i nipoti in casa non bastano mai. Ecco, non vedo l’ora che Francesca partorisca per abbracciare questo altro dono del Cielo…”, ha dichiarato un’entusiasta nonna Maria a proposito della seconda gravidanza di sua figlia. La donna ha ammesso di essere stata colta di sorpresa dalla notizia:

Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma di certo non me lo aspettavo adesso. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina, ha trentanove anni… Invece Francesca ci ha regalato questa nuova gioia, e in famiglia siamo tutti felicissimi.

L’arrivo di Eugenio Grimaldi nella vita di Francesca Chillemi

È stato un amico dell’attrice a confidare che l’arrivo di Eugenio nella vita di Francesca l’avrebbe aiutata a uscire da un periodo difficile, segnato dalla fine della lunga relazione con l’ex compagno Stefano Rosso: "Francesca, in quel periodo, era ancora triste per la fine della sua storia con il papà di sua figlia, era amareggiata. Poi, però, quando ha conosciuto Eugenio, qualcosa in lei è cambiato…”.

La coppia avrebbe già ristretto il cerchio sui possibili nomi da dare alla bambina: “Francesca, che vorrebbe partorire di nuovo a Milano, ha già in mente due nomi: le piacciono tantissimo sia Letizia che Grace. Eugenio, invece, vorrebbe chiamarla Amelia, come la sua bisnonna, la donna che – in un certo senso – ha fondato l’impero di cui oggi Eugenio è a capo insieme ai fratelli…”.

Per l’attrice si tratta senza dubbio di un momento speciale. E l’arrivo della bambina contribuirà a rendere ancora più bello un capitolo della sua vita già ricco di emozioni.