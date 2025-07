video suggerito

Francesca Chillemi incinta annulla gli impegni, non sarà al Giffoni: "La mia gravidanza è delicata" Francesca Chillemi annuncia in una IG story che non parteciperà al Giffoni Film Festival 2025. Costretta ad annullare gli impegni di lavoro su indicazioni dei medici: "La mia gravidanza è un po' delicata".

A cura di Gaia Martino

Francesca Chillemi deve restare a riposo a causa della gravidanza. L'attrice avrebbe dovuto partecipare il prossimo 17 luglio al Giffoni Film Festival, ma, come spiegato in una Instagram story, è costretta ad annullare l'invito: "Su indicazioni dei medici, devo stare al riposo più assoluto" ha scritto spiegando che la sua gravidanza, giunta quasi agli sgoccioli, è in una fase delicata. La star di Viola come il male e Che dio ci aiuti aspetta una bambina dal compagno Eugenio Grimaldi, la seconda figlia dopo Rania, nata dall'unione con l'ex Stefano Rosso: ha scelto il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, a fine giugno, per svelarlo al pubblico.

L'annuncio di Francesca Chillemi

Con una Instagram story Francesca Chillemi ha annunciato che non potrà partecipare al Giffoni Film Festival che la attendeva il prossimo 17 luglio, nella serata di apertura. "Con grande dispiacere non potrò esserci. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta ad osservare, su indicazioni dei medici, il riposo più assoluto", ha scritto. Poi ha concluso: "Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto".

"Tutta Giffoni ti abbraccia forte. Ti aspettiamo" ha risposto il profilo Instagram dell'evento.

La gravidanza di Francesca Chillemi

Dopo settimane di rumors sulla gravidanza, Francesca Chillemi il 27 giugno si è presentata con il pancione in bella vista al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Ha annunciato in questo modo l'imminente nascita della sua seconda figlia, la prima con Eugenio Grimaldi con il quale fa coppia da oltre un anno. Si trova ora al sesto mese e aspetta una femmina che dovrebbe nascere, quindi, a settembre.