Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi, padre dopo avere sconfitto un linfoma: "Meritiamo la felicità" Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi ed erede della nota famiglia di armatori campani, commenta per la prima volta la notizia della gravidanza dell'attrice. Un momento di felicità che riscatta un periodo difficile vissuto nel 2017: "Mi ammalai di linfoma".

A cura di Stefania Rocco

Per la prima volta, da quando la notizia della gravidanza di Francesca Chillemi è diventata di dominio pubblico, è Eugenio Grimaldi a rompere il silenzio. Il compagno dell’attrice, erede della nota famiglia di armatori campani a capo dell’omonima flotta, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dichiarandosi felice di diventare padre per la terza volta. “La vita dà e la vita toglie. Questa volta mi sta dando molto”, ha dichiarato, convinto che questo momento così felice possa riscattare quello terribile vissuto nel 2017, quando si ammalò di linfoma non-Hodgkin.

La lotta contro il linfoma non-Hodgkin

“Poiché avevo un’età relativamente giovane, 31 anni, la malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. Aveva attaccato anche le ossa e a me restavano pochi giorni di vita”, ricorda Eugenio, raccontando per la prima volta quel difficile periodo. La notizia della sua malattia non era mai trapelata. Del resto, l’imprenditore è sempre rimasto lontano dai riflettori e dal mondo della cronaca rosa. È stato l’amore con Francesca Chillemi a catapultarlo di fronte a una nuova — ma non sgradita — esposizione mediatica.

Le cure iniziarono a strettissimo giro, con cicli durissimi che, fortunatamente, gli hanno permesso di guarire: “Mi hanno sottoposto a una decina di chemioterapie molto forti, oltre a varie cure aggiuntive. Il momento più delicato sono stati i primi cento giorni, quelli in cui ancora non sapevo se la cura avesse funzionato oppure no. Mettevo a letto i miei figli e cominciava il tormento. Il mio domani era pieno solo di incertezza e angoscia. Il pensiero della morte mi inseguiva. Non ho mai dormito più di due o tre ore per ciascuna di quelle cento notti”.

I figli nati con Veronica Resca e la passione per i cavalli: le armi contro la malattia

A sostenerlo in quel periodo buio furono i suoi due figli — Emanuele Filippo e Iliana, oggi 11 e 10 anni — nati dalla relazione con Veronica Resca, e la passione per i cavalli. Cavaliere professionista del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare con il grado di tenente, Eugenio non ha mai rinunciato all’idea di tornare in sella: “Non avrei potuto montare, ovviamente. Sarebbe stato troppo rischioso. Ma un giorno ci provai, e sentii una gioia indescrivibile: era la vita!”.

Francesca, racconta oggi, è arrivata nella sua vita come una sorta di risarcimento del destino. Ora l’imprenditore si dice pronto a vivere questa nuova fase con serenità: “Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita. Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.