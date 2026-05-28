Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha un nuovo fidanzato: “Basta paragoni con Eugenio Colombo”

A due anni dalla fine della storica e tormentata relazione con Eugenio Colombo, conosciuto nel 2012 a Uomini e Donne, Francesca Del Taglia volta definitivamente pagina. L’ex corteggiatrice toscana ha ufficializzato via social l’inizio di una nuova storia d’amore, spegnendo sul nascere i recenti rumors che ipotizzavano un ritorno di fiamma con il padre dei suoi figli.

Il percorso sentimentale di Francesca Del Taglia torna al centro delle cronache rosa. La storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato nelle scorse ore di aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo partner dopo la fine della storia con Eugenio Colombo. Su Instagram i primi scatti di coppia con il nuovo fidanzato, accompagnati da una dedica esplicita sulla necessità di trovare qualcuno abbastanza "selvaggio" da poter correre al suo fianco.

Francesca Del Taglia ha un nuovo compagno

L'annuncio arriva dopo un periodo non semplice sul piano privato, segnato da tentativi di ripartenza e continue speculazioni mediatiche. Del Taglia usciva infatti dalla fine della relazione con Marco Cusmati, una frequentazione archiviata in fretta e non priva di strascichi emotivi. In passato, la stessa Francesca aveva espresso sollievo per aver seguito il proprio sesto senso, decidendo di non presentare l'uomo ai suoi due figli, nati dalla lunga unione con l'ex tronista Eugenio Colombo. L'ufficializzazione della nuova storia tronca però qualsiasi ipotesi di ricongiungimento familiare.

Lo sfogo: “Si riparte con i paragoni”

Accanto ai messaggi di affetto e augurio, non sono mancati commenti dal tono più critico. Molti utenti hanno espresso giudizi estetici trancianti sulla nuova fiamma, rimpiangendo apertamente il legame storico con l'ex tronista o chiedendo spiegazioni in merito al presunto riavvicinamento lampo con Eugenio. Di fronte ai messaggi che recitavano frasi come "oggettivamente meglio l'ex", Del Taglia ha quindi scelto di non rimanere in silenzio. La replica è arrivata direttamente sotto i post incriminati, dove l'ex volto del dating show di Canale 5 ha espresso il proprio fastidio per l'ennesimo confronto con il passato, sottolineando come sia già ripartito il consueto meccanismo dei paragoni.

Il passato sentimentale e il percorso a Uomini e Donne

Il costante confronto con cui l'influencer si trova a fare i conti è il riflesso dell'enorme popolarità della sua precedente unione. Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo hanno rappresentato per anni una delle coppie simbolo del programma di Maria De Filippi. Il loro amore era sbocciato nel lontano 2012, durante una stagione del Trono Classico particolarmente seguita, in cui Francesca era riuscita a battere la concorrenza delle altre ragazze e a farsi scegliere dal tronista cremonese. Quella che sembrava una semplice infatuazione televisiva si era trasformata in una convivenza solida e duratura, suggellata dalla nascita di due figli e da nove anni di vita condivisa. La rottura definitiva, consumatasi nel settembre del 2022, era stata gestita anche attraverso duri scontri via social, lasciando un profondo amaro in bocca nei sostenitori che non hanno mai smesso di sperare in un loro ricongiungimento.