Amendola: “Chiudere con Francesca Neri fu una mia scelta. Infastidito dai gossip su Giorgia Guglielman”

Claudio Amendola torna a riflettere pubblicamente sulla sua vita privata, segnata da uno spartiacque: la fine del matrimonio con Francesca Neri. Dopo un quarto di secolo condiviso con l'attrice, il protagonista de I Cesaroni ha intrapreso un percorso di ricostruzione personale che lo ha portato oggi a una nuova stabilità e a un nuovo legame, quello con Giorgia Guglielman, che l'attore tenta di proteggere dai riflettori del gossip.

L'addio a Francesca Neri: "Una mia scelta, ma mi ha destabilizzato"

La rottura con Francesca Neri, ufficializzata nel 2022 dopo 25 anni insieme (di cui 12 di matrimonio), ha rappresentato per l'attore una sfida emotiva non indifferente. Nonostante sia stata una decisione presa da lui, l'impatto della separazione è stato forte. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato: "Certe cose ti destabilizzano. 25 anni insieme non si cancellano, e mi riempie il cuore di gioia che sia io che Francesca siamo finalmente in equilibrio". Il legame con Neri, da cui è nato il figlio Rocco nel 1999, è stato centrale nella sua maturazione: "Mi ha dato una stabilità che non mi sarei mai sognato di vivere e che mi ha fatto crescere come uomo e come essere umano. Chiuso quel capitolo, ho pian piano imparato a reggermi sulle mie gambe e a essere stabile per conto mio".

Claudio Amendola e Francesca Neri

La nuova compagna e la richiesta di privacy

Archiviato il dolore per la fine del matrimonio, nel presente di Claudio Amendola c'è oggi Giorgia Guglielman, costumista e sua compagna da circa due anni. Sebbene il nome sia ormai noto alle cronache rosa, l'attore ha espresso fastidio per l'attenzione mediatica che ha travolto la coppia: "Di certo ha dato molto fastidio. Tenere qualcosa per noi è un regalo che ci facciamo: preservare le nostre intimità più profonde è difficilissimo, ma non impossibile". Per Amendola, la discrezione è diventata una priorità assoluta per salvaguardare questo nuovo capitolo di vita: "In questo, calarsi nei panni di qualcun altro aiuta molto".