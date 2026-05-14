spettacolo
video suggerito
video suggerito

Amendola: “Chiudere con Francesca Neri fu una mia scelta. Infastidito dai gossip su Giorgia Guglielman”

Claudio Amendola torna a parlare della fine della storia con Francesca Neri, durata ben 25 anni. E su Giorgia Guglielman, sua nuova compagna: “Tenere qualcosa per noi è un regalo che ci facciamo”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Claudio Amendola torna a riflettere pubblicamente sulla sua vita privata, segnata da uno spartiacque: la fine del matrimonio con Francesca Neri. Dopo un quarto di secolo condiviso con l'attrice, il protagonista de I Cesaroni ha intrapreso un percorso di ricostruzione personale che lo ha portato oggi a una nuova stabilità e a un nuovo legame, quello con Giorgia Guglielman, che l'attore tenta di proteggere dai riflettori del gossip.

L'addio a Francesca Neri: "Una mia scelta, ma mi ha destabilizzato"

La rottura con Francesca Neri, ufficializzata nel 2022 dopo 25 anni insieme (di cui 12 di matrimonio), ha rappresentato per l'attore una sfida emotiva non indifferente. Nonostante sia stata una decisione presa da lui, l'impatto della separazione è stato forte. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato: "Certe cose ti destabilizzano. 25 anni insieme non si cancellano, e mi riempie il cuore di gioia che sia io che Francesca siamo finalmente in equilibrio". Il legame con Neri, da cui è nato il figlio Rocco nel 1999, è stato centrale nella sua maturazione: "Mi ha dato una stabilità che non mi sarei mai sognato di vivere e che mi ha fatto crescere come uomo e come essere umano. Chiuso quel capitolo, ho pian piano imparato a reggermi sulle mie gambe e a essere stabile per conto mio".

Claudio Amendola e Francesca Neri
Claudio Amendola e Francesca Neri

La nuova compagna e la richiesta di privacy

Archiviato il dolore per la fine del matrimonio, nel presente di Claudio Amendola c'è oggi Giorgia Guglielman, costumista e sua compagna da circa due anni. Sebbene il nome sia ormai noto alle cronache rosa, l'attore ha espresso fastidio per l'attenzione mediatica che ha travolto la coppia: "Di certo ha dato molto fastidio. Tenere qualcosa per noi è un regalo che ci facciamo: preservare le nostre intimità più profonde è difficilissimo, ma non impossibile". Per Amendola, la discrezione è diventata una priorità assoluta per salvaguardare questo nuovo capitolo di vita: "In questo, calarsi nei panni di qualcun altro aiuta molto".

Leggi anche
Uomini e Donne, sarebbe finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio"
Giorgia Guglielman, nuova compagna di Claudio Amendola
Giorgia Guglielman, nuova compagna di Claudio Amendola
Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
ESC 2026
Peparini: “La coreografia di Sacchetta per Da Vinci somiglia a uno dei miei quadri di Amici”
Chi sono i conduttori in Austria: per l'Italia Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini
Sal Da Vinci non c'è stasera ma l'Italia sarà presente con altri artisti in gara
Francesca Tocca all'Eurovision 2026 mentre l'ex Todaro si gioca la finale al GF Vip del 19 maggio
Sal Da Vinci canta e il pubblico applaude ma un tedesco lo contesta: "Ma che vuoi?"
Dove vedere l'Eurovision 2026 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce
Eurovision 2026 non può essere solo musica: la presenza di Israele ci ricorda il genocidio di Gaza Francesco Raiola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views