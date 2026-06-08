Selvaggia Lucarelli parla di Belén: “Era il primo nome per l’Isola dei Famosi, spero stia bene e sia felice”

Selvaggia Lucarelli parla della sua esperienza all’Isola dei Famosi da conduttrice, confermando che Belén Rodriguez era il nome iniziale. Lei è stata chiamata solo 15 giorni prima della partenza e sulle speculazioni in merito dice: “Il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un’opportunità”.

Selvaggia Lucarelli è pronta alla nuova avventura dell'Isola dei Famosi, che condurrà assieme ad Alvin nella prossima edizione, targata ancora una volta Canale 5. La giornalista è stata al centro di indiscrezioni per alcune settimane, prima che il suo ruolo alla guida dell'Isola venisse ufficializzato alla fine della scorsa settimana.

È stata proprio lei a parlare per la prima volta della nuova avventura in un lungo post pubblicato all'interno della newsletter Vale Tutto, in cui ha definito le caratteristiche del format nella sua nuova livrea, ma ha fornito anche dettagli sulle tempistiche della trattativa con Mediaset e sul nome che era stato considerato prima del suo, quello di Belen Rodriguez.

Selvaggia Lucarelli è già nelle Filippine per L'Isola dei Famosi

Lucarelli parla nella sua newsletter di questo viaggio inaspettato per le Filippine, dove si registrerà la nuova edizione dell'Isola in luogo della storica sede in Honduras. Un posto in cui non era mai stata. Ha scritto: "Ho anche pensato che probabilmente non le avrei mai visitate perché le vacanze di mare puro sono una di quelle cose che ‘wow che figata' e poi dopo due giorni di spiaggia vorrei che il mare evaporasse come le pozzanghere ad agosto (le città filippine non sono le più imperdibili del mondo, la natura e il mare sì)".

Tra i dettagli più interessanti ci sono proprio le tempistiche della proposta che le arrivata. Come sappiamo, la nuova edizione dell'Isola è stata in bilico nelle scorse settimane, non c'era alcuna certezza sul fatto che si sarebbe realizzata, soprattutto in virtù della crisi in cui versa il genere reality. Lucarelli sottolinea che il tutto si è deciso 15 giorni prima di partire.

Una decisione, se accettare o meno, che Lucarelli ha dovuto prendere in un tempo molto breve, a poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello Vip al quale ha preso parte in qualità di opinionista. Un tempo breve dipeso soprattutto da un fattore: non era lei la prima scelta per la conduzione dell'Isola dei Famosi.

Lucarelli su Belén: "Non dirò mezza parola"

Il nome su cui si è ipotizzato per settimane era quello di Belen Rodriguez ed è Lucarelli a svelare che si trattava di ipotesi basate su verità. Lucarelli sottolinea infatti che i 15 giorni in cui ha dovuto organizzare tutto sono stati “una forbice stretta poiché, come sapete, il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato, che sono state anche strumentalizzate”.

Quello che è poi accaduto a Belén Rodriguez è diventato noto nei giorni scorsi, con l'improvviso ricovero in ospedale per un improvviso stato di alterazione psicofisica. Una situazione sulla quale Lucarelli sottolinea si sia molto speculato con indiscrezioni e interpretazioni varie, sulla quale lei non si espone direttamente, specificando: “Ho letto di tutto e non dirò mezza parola”. Ma aggiunge: "Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Ah, questo è un messaggio per tutti, ben oltre Belen: il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un’opportunità. Anzi, spesso è proprio l’esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura”.

Nel lungo post Lucarelli fornisce i dettagli di questa nuova avventura all'Isola dei Famosi, durante la quale il suo lavoro di scrittura, annuncia lei, non si fermerà. L'esperienza nelle Filippine intanto è già partita, visto che lei si trova già dall'altra parte del mondo e proprio in questi giorni sono in corso i lavori per l'inizio delle registrazioni del reality che andrà in onda, in una versione nuova di zecca, il prossimo autunno. In queste ore circolano già le prime indiscrezioni legate a un intoppo burocratico. Come abbiamo anticipato qui su Fanpage, ci sarebbero problemi nel realizzare il classico inizio con tuffo in elicottero, diventato negli anni un simbolo del programma.