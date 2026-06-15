Selvaggia Lucarelli innamorata delle Filippine: “Ho visitato 50 paesi, questo non sarà mai in nomination”

Selvaggia Lucarelli è alle Filippine per condurre l’Isola dei Famosi ed è rimasta folgorata dall’arcipelago. Con lei il compagno Lorenzo Biagiarelli: “Questo paese non sarà mai in nomination”.

Selvaggia Lucarelli è alle Filippine per lavoro ma ha trovato anche il tempo di innamorarsene. La conduttrice, chiamata da Mediaset a guidare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi insieme ad Alvin, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che racconta i suoi giorni nell'arcipelago: paesaggi, scorci, momenti condivisi con il compagno Lorenzo Biagiarelli, che l'ha raggiunta sul posto.

Il giudizio è netto. La citazione al meccanismo del reality è servita: "Ho visitato forse 50 paesi nel mondo e le Filippine non saranno mai in nomination. Che paese favoloso".

Una conduzione che segna una svolta per il format

La presenza di Selvaggia Lucarelli nelle Filippine, ovviamente, non è solo turistica. La nuova edizione del format è in piena fase di registrazione, e ormai come è noto una delle novità più significative di questa edizione, è che l'Isola dei Famosi abbandona il formato in diretta per abbracciare quello registrato. Le puntate si stanno già registrando.

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La scelta di spostarsi dall'Honduras, location storica del reality, verso l'arcipelago filippino è l'ennesima novità. Selvaggia Lucarelli è stata indicata dalla rete come il volto giusto per "una nuova interpretazione editoriale", capace di raccontare i protagonisti e le dinamiche del gioco con uno sguardo che non si limita alla superficie. Al suo fianco, Alvin, già inviato del programma in cinque edizioni precedenti, è presente per garantire la continuità e la conoscenza tecnica di un format complesso da gestire su una location impegnativa.

Il cambio di palinsesto decisivo

Per Lucarelli, l'Isola dei Famosi rappresenta anche un cambio di palinsesto significativo, per non dire decisivo. La sua partenza verso le Filippine ha lasciato vacante la poltrona di giurata a Ballando con le stelle, e al momento non è ancora chiaro chi occuperà quel posto. La questione è aperta, con l'intero cast della trasmissione di Rai 1 sotto osservazione. Nel frattempo, però, lei è dall'altra parte del mondo a fotografare un arcipelago che, a leggere i suoi pensieri attuali, non ha nulla da invidiare a cinquanta destinazioni accumulate in anni di viaggi. Un modo anche per sottolineare la bontà da parte sua della sua scelta fatta di passare dalla Rai a Mediaset.