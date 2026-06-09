Denny Mendez nella nuova Isola dei Famosi: è la prima volta che la storica Miss Italia 1996 partecipa a un reality

Denny Mendez, ex Miss Italia 1996, è tra i concorrenti della nuova Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli. È la prima volta che la storica reginetta di bellezza partecipa a un reality show.

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Arriva una new entry di peso nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, quella che vedrà per la prima volta Selvaggia Lucarelli alla conduzione insieme ad Alvin come inviato nelle Filippine. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Chi, tra i naufraghi ci sarà anche Denny Mendez.

Chi è Denny Mendez: la Miss Italia che fece la storia

Perché il nome di Denny Mendez è un nome importante? Perché nel 1996 la sua incoronazione a Miss Italia segnò una svolta storica: fu infatti la prima donna di origine non europea a conquistare il titolo. In trent'anni di carriera, la modella e attrice non ha mai scelto di misurarsi con un reality show. Adesso, in questa rinnovata edizione dell'Isola dei Famosi, la Mendez è pronta alla sua prima esperienza.

E negli ultimi tempi, il suo nome è tornato a circolare soprattutto per le questioni di cuore. La cronaca rosa ha scritto molto su una sua relazione con Gerolamo, detto Gimmi, Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia nonché storico ex di Valeria Marini.

Denny Mendez raggiunge il resto del cast

Il resto del cast è stato anticipato da varie fonti, da Chi a Biccy allo stesso Fanpage.it, i nomi che dovrebbero trovarsi adesso a registrare l'Isola rivelano la presenza di Pierpaolo Pretelli, Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Daniele Iaia, Stefano Musazzi, Alex Caniggia. Come si può notare, sono diversi i personaggi che di reente hanno partecipato al fortunato The 50, il nuovo format di Prime Video vinto a sorpresa da Matteo Diamante contro Helena Prestess e Edoardo Tavassi.

Parliamo comunque di una rosa di nomi che conferma la direzione presa dalla produzione in vista di questo grande cambiamento: non parliamo solo della conduzione, ma soprattutto del passaggio da un formato in diretta a uno registrato. Servono volti riconoscibili, funzionali, storie con un certo peso mediatico alle spalle. Il ritmo sarà tutto in questa edizione.