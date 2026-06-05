Il vincitore di The 50: chi ha conquistato il montepremi di 42.100 euro, il podio con Prestes e Tavassi

Svelato il nome del vincitore di The 50, che ha conquistato il montepremi finale di 42.100 euro. La cifra sarà destinata a un suo follower. Al secondo posto Helena Prestes e al terzo Edoardo Tavassi. Attenzione spoiler.

Si è conclusa la prima edizione di The 50. Venerdì 5 giugno Amazon Prime Video ha reso disponibili gli episodi finali del programma e ha svelato il nome del vincitore. Ad aggiudicarsi il montepremi di 42.100 euro è stato Matteo Diamante. I soldi non rimarranno nella mani nel concorrente ma saranno destinati a un suo follower. Nel frattempo, la seconda stagione è già stata confermata e i casting sono aperti.

Matteo Diamante vince The 50

Dopo 8 episodi e numerose sfide, tra strategie e salvataggi, è Matteo Diamante il vincitore della prima edizione di The50 Italia. Il creator ha conquistato il montepremi finale di 42.100 euro, che verrà destinato a un follower che ha scelto di votarlo. Al secondo posto Helena Prestes e al terzo Edoardo Tavassi, che hanno lottato fino alla fine. I finalisti, oltre ai primi tre classificati, sono stati: Federico Fusca, Max Felicitas, Il Musazzi, Shaila Gatta, Alex Caniggia, Gianmarco Zagato e Francesco Chiofalo. Come si è visto nell'episodio 8, Nicole Pallado ha scelto di sacrificarsi per il gruppo, rinunciando così alla vittoria ed evitando che il montepremi scendesse velocemente, rischiando quasi di azzerarsi.

A chi è andato il montepremi finale

Il montepremi finale è di 42.100 euro ed è stato Matteo Diamante a vincerlo. Come spiegato nel regolamento del programma, non sarà lui a tenere i soldi ma ad aggiudicarseli sarà un suo follower. La possibilità di votare (o lui o qualsiasi altro concorrente) era disponibile fino al 4 giugno alle ore 22. Le votazioni sono state chiuse e il vincitore è poi stato estratto in modo casuale. Al momento però non è noto il nome del follower e non è chiaro se verrà reso pubblico. Magari sarà lo stesso Diamante, sui suoi profili social, a spiegarlo.