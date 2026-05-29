I finalisti di The 50, chi è stato eliminato negli ultimi episodi e chi è ancora in gioco

Nei nuovi episodi di The 50, dal 29 maggio su Amazon Prime Video, sono stati eliminati un totale di 19 concorrenti. Ancora in gioco in 22, che hanno conquistato l’accesso alla finale. Dal 5 giugno gli ultimi 3 episodi. Attenzione spoiler.

Da venerdì 5 giugno saranno disponibili su Amazon Prime Video gli ultimi tre episodi di The 50. Il pubblico potrà finalmente scoprire il vincitore di questa prima edizione del reality, che guadagnerà un montepremi di 50mila euro. I soldi, però, non rimarranno al vincitore ma verranno donati a uno spettatore. Dopo l'uscita degli episodi 6, 7 e 8 il 29 maggio, i concorrenti ancora in gioco sono 22. Tra loro Edoardo Tavassi, Paola Caruso, Helena Prestes e Matteo Diamante. Gli eliminati salgono quindi a un totale di 28, tra cui Antonella Elia, Floriana Secondi, Drusilla Gucci.

Gli eliminati negli ultimi episodi di The 5o

Il 29 maggio Amazon Prima Video ha rilasciato altri 3 episodi di The 50. Nel numero 5 gli spettatori hanno scoperto i nomi dei 10 concorrenti eliminati, rimasti in sospeso dall'ultima votazione dopo l'agguerrita prova del gioco delle sedie. Tra loro alcune ‘veterane' dei reality, come Floriana Secondi, Antonella Elia e Antonella Mosetti. Ecco di chi si tratta:

Floriana Secondi

Antonella Elia,

Antonella Mosetti,

Eva Grimaldi,

Imma Battaglia,

Jenny Guardiano,

Lucky John,

Francesco Nozzolino,

Drusilla Gucci,

Simone Dell’Agnello

Negli altri due episodi, altri 9 concorrenti hanno dovuto lasciare definitivamente il castello e rinunciare al montepremi in palio. Ecco di chi si tratta:

La Giss

Eva Giusti

Francesca Cipriani

Mila Suarez

Federico Fashion Style

Paolo Noise

Il Defe

Merisiel

Lucrezia Borlini

Chi sono i finalisti del reality di Prime Video

Dopo i 3 episodi usciti oggi (29 maggio) su Amazon Prime Video, rimangono ancora in gioco 22 concorrenti. Sono loro i finalisti della prima edizione di The 50 e solo uno potrà conquistare il montepremi di 50mila euro. Per scoprire di chi si tratta bisognerà aspettare venerdì 5 giugno, quando saranno disponibili gli ultimi 3 episodi. Ecco i nomi di chi è ancora in gioco, tra sfide superate e scelte di strategia: