L’Eredità-Torneo dei Campioni, si chiude con sette puntate speciali: chi sono i concorrenti dell’ultima settimana

Torna su Rai1 L’Eredità-Torneo dei Campioni con Marco Liorni. Per l’ultima puntata del game show nel pre-serale sono stati chiamati i concorrenti che hanno segnato questa edizione: da chi ha vinto di più a coloro che il pubblico ha più amato.

Nel pre-serale di Rai1 torna L'Eredità – Torneo dei Campioni, una settimana all'insegna di sfide appassionanti perché a contendersi il titolo saranno i concorrenti che hanno segnato quest'ultima edizione, ovvero i due campioni con il montepremi più alto e gli altri giocatori che si sono resi protagonisti presenziando a un gran numero di puntate. Saranno otto appuntamenti speciali, prima dello stop estivo nella fascia che va alle 18:40 alle 20, per poi tornare in una nuova collocazione a partire dal mese di luglio, quando sostituirà Affari Tuoi.

Chi sono i campioni che parteciperanno al Torneo

Come anticipato, quindi, a contendersi il titolo fino all'ultima domanda per poi arrivare alla Ghigliottina finale, saranno quei concorrenti che hanno dimostrato non solo un grande talento, ma anche una costanza invidiabile. Ed ecco, quindi, chi sono i protagonisti di questa settimana che precede il ritorno di Reazione a Catena e lo stop, solo momentaneo, della trasmissione condotta da Marco Liorni. Giocheranno in questi otto appuntamenti:

Stefano Buzzotta, milanese di 33 anni, che ha partecipato a 14 puntate, 10 ghigliottine di cui 3 indovinate e ha vinto 350.000 euro, è il concorrente che nell'intero game show ha vinto di più in assoluto. A seguire la 66enne Gabriella Ferrazzo di Asti, protagonista di 4 puntate, 3 ghigliottine di cui 2 indovinate, una dietro l'altra, e ha vinto 260.000 euro. Ci saranno, poi, Fiamma Mastrapasqua, 28 anni, di Gioia del Colle in provincia di Bari, che è stata concorrente per 22 puntate ha partecipato a 5 ghigliottine indovinandone una, ha vinto 18.750 euro.

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Ancora Francesco Ramenghi, 33 anni, di Perugia, che è riuscito a conquistare il pubblico per la sua bravura, partecipando a 20 puntate e arrivando a otto ghigliottine, ma senza portare nessun montepremi a casa. E poi: Federico Traìno, 25 anni di Reggio Emilia, che il pubblico ha trovato in 20 puntate, con 7 ghigliottine di cui 2 indovinate, vincendo 78.750 euro; la torinese Eleonora Chiarot di 37 anni, che ha partecipato a 17 puntate e 9 ghigliottine, ma nessuna vincita. Infine il 64enne Marcello Memoli, di Napoli ma residente a Verona, che ha giocato in 31 puntate, 17 ghigliottine di cui 3 indovinate e ha vinto: 123.438 euro.