Il reality The 50 su Prime Video: quando escono i nuovi episodi, la data del finale e il montepremi a uno spettatore

Da venerdì 29 maggio su Amazon Prime Video saranno disponibili i 3 nuovi episodi del reality The 50. Il gran finale è atteso per il 5 giugno, quando saranno rilasciati gli ultimi 3. Il montepremi in palio è di 50mila euro e sarà destinato a uno spettatore.

The 50 sta per tornare su Amazon Prime Video. Da venerdì 29 maggio saranno disponibili tre nuovi episodi del reality, uscito ufficialmente lo scorso 22 maggio. In un castello misterioso, 50 concorrenti vip si affrontano in sfide di ogni genere per conquistare un montepremi finale di 50mila euro, che sarà poi destinato a uno spettatore. Nel cast personaggi del mondo dei social, della tv e dei reality, come Francesco Chiofalo, Paola Caruso, Antonella Elia, Sespo, Valerio Mazzei ed Helena Prestes.

I prossimi episodi escono venerdì 29 maggio: il finale il 5 giugno

I nuovi episodi di The 50 usciranno su Amazon Prima Video domani, venerdì 29 maggio. Si tratta del numero 5, 6 e 7, che però non concluderanno questa prima edizione del reality. Per scoprire chi sarà il vincitore tra i vip ancora in gara bisognerà infatti attendere venerdì 5 giugno. In quella data saranno rilasciati gli ultimi tre episodi, il numero 8, il 9 e il 10, e si scoprirà chi si aggiudicherà il montepremi finale, che verrà poi dato a un follower. Al momento sono 41 i concorrenti ancora in gioco, anche se 10 di loro stanno per essere eliminati. Quanto ai soldi in palio, al momento la somma è scesa a 40mila euro in seguito a una prova persa da Edoardo Tavassi, Giulia Sara Salemi e Alex Caniggia.

Sarà uno spettatore a vincere il montepremi

Il montepremi in palio nel reality The 50 è di 50mila euro. A conquistarlo sarà uno solo dei 41 concorrenti temporaneamente ancora in gioco, ma non lo terrà per sé. I soldi verranno infatti destinati a uno spettatore da casa, che ha votato durante il programma inquadrando il QR-code che è apparso sullo schermo e indicando chi secondo lui sarà il vincitore. Le votazioni saranno aperte fino al giorno precedente all'uscita degli ultimi episodi, quindi fino a giovedì 4 giugno 2026. Alla fine del programma sarà estratta un utente tra tutti coloro che hanno votato e sarà lui il vincitore finale.