Grande Fratello Vip 2026, chi sono i finalisti: i nomi dei concorrenti che si sfideranno per la vittoria

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L'attesa è finalmente finita e la casa più spiata d'Italia si appresta a chiudere la sua porta rossa. L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip è ufficialmente arrivata alle sue battute finali, delineando il quadro definitivo di chi si contenderà la vittoria nel corso dell'ultima puntata di martedì 19 maggio. È stato un percorso intenso, caratterizzato da dinamiche accese, scontri ecolpi di scena che hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo di Canale 5. Sotto la guida di Ilary Blasi, supportata in studio dalle taglienti opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il pubblico sovrano ha espresso i propri verdetti attraverso il televoto, decidendo chi meritasse un posto nell'atto conclusivo del reality show.

Chi sono i finalisti del Gf Vip

La prima a strappare il pass per la finalissima è stata Antonella Elia. Il verdetto ufficiale è arrivato venerdì 17 aprile, al termine della decima puntata, dopo una settimana di nomination ad altissima tensione. Antonella è riuscita a spuntarla in un televoto contro rivali del calibro di Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Una vittoria conquistata letteralmente per un soffio: a separare la Elia dalla Mussolini è stato infatti appena un punto percentuale.

La rivincita per Alessandra Mussolini, però, non si è fatta attendere troppo. L'ex parlamentare ha coronato il suo riscatto nella diretta di martedì 5 maggio, venendo eletta come seconda finalista ufficiale di questa edizione. A leggere la busta con il verdetto in studio è stata proprio Antonella Elia.

Il terzo biglietto per l'atto conclusivo è stato invece assegnato nel corso della puntata di martedì 12 maggio, quando Lucia Ilardo ha coronato il suo sogno. Per lei si è trattato di un momento di fortissima commozione: la concorrente è scoppiata in lacrime subito dopo l'annuncio della conduttrice, faticando a credere di aver battuto al televoto nomi forti come Raimondo Todaro, Renato Biancardi, lo stesso Raul Dumitras e Adriana Volpe.

I giochi si sono poi definitivamente chiusi durante la semifinale di venerdì 15 maggio, una serata densa di emozioni che ha decretato gli ultimi due nomi. Il quarto finalista è Raul Dumitras, che è riuscito a superare lo scoglio dell'ultimo televoto standard vincendo lo scontro diretto contro Renato Biancardi. Subito dopo, a chiudere la cinquina, è arrivata Adriana Volpe. Dopo aver sfiorato il traguardo per settimane, la showgirl ha conquistato il posto disponibile vincendo un televoto flash contro Francesca Manzini, eliminata a un passo dal traguardo. A completare la rosa dei finalisti sarà poi uno tra Renato e Raimondo Todaro: chi tra loro conquisterà il sesto posto da finalista?