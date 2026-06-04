The 50, la seconda edizione su Prime Video si farà: si cerca il cast, registrazione nuove puntate a settembre

The 50, reality di Prime Video, avrà una seconda edizione. Fanpage.it ha appreso che da settimane sono iniziati i colloqui per la ricerca dei concorrenti, tra volti del web e del piccolo schermo. La registrazione si terrà a settembre e durerà 8 giorni. Intanto, venerdì 5 giugno scopriremo chi ha vinto la prima edizione.

The 50, la seconda edizione del reality di Prime Video si farà

The 50 si avvia al gran finale. Domani, venerdì 5 giugno, saranno disponibili su Prime Video gli ultimi tre episodi. È arrivato il momento di scoprire chi ha vinto tra i cinquanta agguerriti concorrenti. Intanto, c’è una bella notizia per chi ha amato il reality prodotto da Banijay. Fanpage.it ha appreso che fervono già i preparativi per la seconda edizione. In corso la ricerca del cast. Ecco che cosa è emerso.

La seconda edizione di The 50: si cerca il cast

La seconda edizione di The 50 si farà. Alcune fonti hanno confermato a Fanpage.it che da diverse settimane sono in corso a Milano i colloqui per selezionare i concorrenti. Dunque, si sta già lavorando per comporre un cast all'altezza di quello della prima edizione. La ricetta sarà essenzialmente la stessa: un mix esplosivo di personaggi provenienti dal web e dalla TV, agguerriti, a volte stravaganti ma soprattutto competitivi. Da quanto ci risulta, la registrazione delle nuove puntate – salvo colpi di scena – è fissata per il prossimo settembre. Dunque, subito dopo l’estate i nuovi concorrenti raggiungeranno il castello e si cimenteranno con prove a metà tra squid game e giochi senza frontiere. La registrazione dovrebbe durare per otto giorni.

The 50, venerdì 5 giugno su Prime Video le puntate finali: chi vincerà la prima edizione?

Mancano poche ore e poi sapremo il verdetto: chi ha vinto The 50? Venerdì 5 giugno su Prime Video saranno disponibili gli ultimi tre episodi. Tra i finalisti anche Edoardo Tavassi, Il Musazzi, Helenas Prestes, Shaila Gatta, Francesco Chiofalo, Paola Caruso e i Twins Porta. The 50 è una scommessa vinta. La prima edizione ha divertito il pubblico, che lo ha trasformato in un argomento di dibattito social. Sono tanti i video diventati virali.

Leggi anche I finalisti di The 50, chi è stato eliminato negli ultimi episodi e chi è ancora in gioco

Tra i concorrenti che si sono distinti maggiormente c’è di certo Il Musazzi, che su Fanpage.it ha commentato con il consueto cinismo: “The 50 ha funzionato. È il fascino del disagio”. Ma questa prima edizione sarà ricordata anche per il disincanto di Edoardo Tavassi, per le divertenti elucubrazioni di Francesco Chiofalo, per la straordinaria capacità di Helena Prestes di elaborare strategie che si rivelano vincenti. E poi la protezione di Eva Grimaldi nei confronti di Imma Battaglia, la simpatia di Francesco Nozzolino e la permalosità del Defe che si ritira dal gioco solo perché Matteo Diamante ha osato dargli un consiglio.

A volte, certo, si è corso il rischio di sconfinare nella dinamica da Grande Fratello. Ne sa qualcosa Paola Caruso, che si è barcamenata tra liti varie ed eventuali e l’amore lampo con Giancarlo Danto. Ma non è detto che sia un male. Se non fagocitano il format, questi momenti possono essere quel pizzico di pepe che dà un sapore diverso alla gara. Un altro aspetto interessante, infine, è la cura dei dettagli, dai costumi alle esilaranti didascalie che accompagnano le confessioni dei concorrenti. Venerdì 5 giugno scopriremo chi ha vinto la prima edizione di The 50, in attesa della seconda.