L’isola dei famosi, il giallo del tuffo dall’elicottero: mancano i permessi nelle Filippine

Il tuffo dall’elicottero dell’Isola dei Famosi rischia di non andare in scena alle Filippine: problemi burocratici hanno spinto la produzione a valutare alternative in Italia, tra piscine e laghi lombardi.

La popolare sequenza del tuffo dall’elicottero di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi 2018 (restaurazione grafica realizzata con Gemini/IA)

È un'Isola dei Famosi che non è iniziata nel migliore dei modi per Selvaggia Lucarelli. Forse è il cambio di location che non porta bene alla produzione, visto che appena sbarcati le Filippine sono state devastate da un terremoto di magnitudo 7.8 che ha lasciato almeno 19 morti e circa 200 feriti. Eventi catastrofici a parte, la produzione si trova a far fronte anche ad una serie di complessità burocratiche, tali per cui il simbolo più iconico dell'Isola dei Famosi potrebbe non andare in scena.

Parliamo del tuffo dall'elicottero con cui i naufraghi fanno il loro ingresso in acqua. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, sono emersi ostacoli burocratici che rendono complicata, se non impossibile, la realizzazione della sequenza nel paese asiatico scelto come location per le riprese della nuova edizione.

Il problema del tuffo dall'elicottero: cosa succede

Come è noto, la nuova Isola dei Famosi, che andrà in onda nella stagione autunnale su Canale 5, è attesa con una formula rinnovata: niente diretta, niente studio, registrazioni avviate a giugno nelle Filippine. Ma proprio mentre la macchina produttiva si è messa in moto, uno degli elementi più tradizionali, quel tuffo dal cielo che da anni scandisce il debutto dei concorrenti e costruisce le prime gag (pensiamo al tuffo di Francesca Cipriani o al bestemmione di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna), si trova al centro di un intoppo.

Stando a quanto apprende Fanpage.it, mancherebbero i permessi necessari per girare la scena in territorio filippino perché ci sarebbero criticità tali da rendere l'operazione rischiosa per la sicurezza di tutti.

Le ipotesi sul tavolo

Per uscire dall'impasse, nel weekend appena trascorso sarebbe avvenuto un incontro nella zona di Milano con tutti i concorrenti. Sul tavolo ci sarebbero due opzioni concrete: la prima ha previsto di sostituire l'elicottero con un trampolino ad alta quota sopra una piscina, riproducendo la dinamica del tuffo in un contesto controllato (una soluzione che farebbe parte del "breve corso" che i concorrenti hanno svolto il 5 giugno); la seconda mantiene invece l'elicottero originale, ma il tuffo sarebbe realizzato in un lago in Lombardia.

Il tuffo dall'elicottero è un rito di passaggio che marca visivamente l'inizio di ogni stagione dell'Isola dei Famosi. Il fatto che la produzione ci abbia dovuto rinunciare, o quantomeno modificarne l'assetto, rompe la grammatica tradizionale dello show. In linea, in fondo, con quello che è il nuovo corso: cambia la conduttrice, cambia la modalità di racconto e la messa in onda, cambia pure il rito dell'elicottero.