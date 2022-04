“Porco D..”, la prima parola di Silvano dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi è una bestemmia I Cugini di Campagna sono finalmente sbarcati sull’Isola dei Famosi dopo alcune settimane di ritardo. E Silvano Michetti esordisce subito con una bestemmia.

Un bestemmione per iniziare l'esperienza. Quella dell'Isola dei Famosi, s'intende. Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, lanciatosi dall'elicottero insieme al sodale e re indiscusso del falsetto Nick Luciani, comincia l'avventura tra le polemiche. Appena accolti da Alvin si dedicano a una canzone a cappella dedicata a Ilary Blasi, ma Silvano con la voce non ce la fa, poi Alvin chiede come ha fatto ad arrivare fino alla riva, lui dice a nuoto ma in realtà ha usato l'ausilio della barca. "Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino" e a quel punto Silvano molla la bestemmia: "Eh, porco D…". Qualcuno da studio lo sente, ma si abbozza e si va avanti.

Lo sbarco e la reazione di Ivano

I Cugini di Campagna sono finalmente sbarcati sull'Isola dei Famosi dopo alcune settimane di ritardo. Ivano Michetti si era confessato in una intervista che lo ha visto protagonista a Striscia la Notizia, un servizio che è stato registrato il 1 aprile. Ivano diceva: "È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello. Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Silvano. Voi non sapete la sofferenza dei gemelli. Una volta, da bambini, nostra zia gli rovesciò il brodo caldo addosso e lui dovette stare al Bambin Gesù, io soffrivo con lui. Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese. Fortunatamente, però, l'avventura di Silvano Michetti e di Nick Luciani è cominciata. Il fratello di Silvano, Ivano, era presente in studio in questa quinta puntata dell'Isola dei Famosi che sancirà un'altra eliminazione definitiva.

Gli ascolti tv

I Cugini di Campagna vanno ad unirsi a un cast già ricco per cercare di portare questa edizione a una sterzata energica verso l'alto. Per ora, gli ascolti tv delle prime quattro puntate sono molto altalenanti nella divisione tra il lunedì e il giovedì. La prima puntata del 21 marzo 2022 è stata vista da 3.236.000 spettatori per il 23,26%; la seconda puntata fa 2.306.000 (15,39%); la terza segna 3.074.000 spettatori netti per il 20,64% di share. La quarta puntata fa 2.380.000 (15,73%).