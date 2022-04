I Cugini di Campagna assenti all’Isola dei Famosi, Ivano Michetti lancia un appello a Silvano Mentre Silvano Michetti e Nick Luciani si preparano a sbarcare sull’Isola nella puntata di lunedì 4 aprile, il fratello Ivano lancia un appello per avere sue notizie: “Ruba un telefono e chiamami”.

I Cugini di Campagna sono i veri special guest di quest'Isola dei Famosi. Nonostante il programma sia partito da oltre 3 settimane Silvano Michetti e Nick Luciani non sono ancora sbarcati sull'Isola e l'attesa sta creando non poche aspettative. Non sono soltanto i fan a reclamare i due artisti, ma anche gli altri membri della band, in particolare il fratello di Silvano, Ivano Michetti che ha chiesto aiuto ad Enrico Lucci per lanciare un simpatico appello al naufrago.

Ivano Michetti sente la mancanza del fratello

La loro esperienza sull'isola non è nemmeno iniziata, eppure i due Cugini di Campagna hanno lasciato l'Italia da ormai un mese e gli altri membri del gruppo stanno iniziando a sentire la loro mancanza. Ivano Michetti, nel servizio di Striscia la notizia registrato il 1 aprile, ironizza sul rapporto simbiotico che lo lega al suo gemello: "È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello. Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Ivano", spiega all'inviato del tg satirico. "Voi non sapete la sofferenza dei gemelli. Una volta, da bambini, nostra zia gli rovesciò il brodo caldo addosso e lui dovette stare al Bambin Gesù, io soffrivo con lui. Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese", racconta ironico. Poi l'appello ad Ivano: "Se puoi ruba un telefono e chiamami, fammi sentire che stai bene".

Silvano Michetti e Nick Luciani all'Isola dei Famosi lunedì 4 marzo

L'attesa però è fortunatamente finita e Silvano Michetti potrà finalmente mettersi il cuore in pace visto che, come rivelano le anticipazioni, i due Cugini di campagna faranno finalmente il loro ingresso in gioco nella puntata di lunedì 4 aprile. La coppia darà il cambio a altri due naufraghi. Una coppia tra quelle nominate infatti lascerà definitivamente l'Isola e farà rientro in Italia. In nomination ci sono Lory Del Santo insieme al compagno Marco Cucolo, Blind in coppia con Roberta Morise e i Rodriguez: Gustavo e Jeremias.