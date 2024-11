video suggerito

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: "Con la madre di lui c'è complicità, a Natale staranno tutti assieme" Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. La coppia è stata paparazzata a un concorso ippico, con loro anche la madre di lui.

La storia d'amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi procede a gonfie vele. I due fanno coppia fissa da luglio scorso e nelle ultime immagini apparse sul settimanale Oggi appaiono più affiatati che mai, paparazzati al Jumping Verona mentre si scambiano effusioni. In tribuna con loro anche Ilania, la madre di lui. Sulla rivista si legge che il rapporto tra suocera e nuora sia molto forte: "C'è chi dice che a Natale festeggeranno tutti assieme".

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, la famiglia allargata: "A Natale festeggeranno tutti assieme"

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono stati paparazzati seduti tra le tribune del Jumping Verona, concorso dove Grimaldi, figlio dell'armatore Emanuele Grimaldi e cavallerizzo, ha partecipato. Negli scatti i due sono stati immortalati mentre bevono vino rosso e si scambiano baci affettuosi. Non è passata inosservata la presenza di Iliana, madre di lui. Stando a quanto si legge sulle pagine del settimanale, tra lei e Chillemi c'è un bel rapporto: "C'è chi dice che a Natale festeggeranno tutti assieme. A Ilania, Francesca piace assai". Eugenio è separato e ha tre figli mentre Francesca è madre di Rania, nata da una sua precedente relazione con Stefano Rosso.

La storia d'amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi

Le presentazioni ufficiali tra Francesca Chillemi e la madre di Eugenio Grimaldi erano avvenute la scorsa estate a Capri, segno inequivocabile che la relazione tra loro sia una cosa seria per entrambi. In quell'occasione le rispettive famiglie avrebbero fatto conoscenza, l'attrice con i tre figli di lui e Ilania, mentre Eugenio con Rania, figlia di Chillemi e Rosso. Dell'uomo non si sa molto, il 38enne napoletano executive manager dell'azienda di famiglia, sui social ha un profilo privato e preferisce tenersi lontano dai riflettori.