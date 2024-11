video suggerito

Ilary Blasi vuole costruire una famiglia con Bastian Muller: "È incinta, aspettano il primo figlio" Secondo Diva e Donna, Ilary Blasi aspetterebbe un figlio dal compagno Bastian Muller, con cui desidererebbe da tempo allargare la famiglia. Il settimanale ha pubblicato alcuni scatti in cui l'imprenditore le accarezza la pancia in modo amorevole. "Gli amici dicono: darà un figlio a Bastian", si legge.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi e Bastian Muller vorrebbero allargare la famiglia. Secondo Diva e Donna, la conduttrice sarebbe in dolce attesa del primo figlio con il compagno. A far pensare a una gravidanza alcune foto pubblicate sul settimanale in cui l'imprenditore le accarezza la pancia in segno d'affetto. Al momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

La presunta gravidanza di Ilary Blasi: le foto mentre Bastian le accarezza la pancia

Secondo Diva e Donna, Ilary Blasi sarebbe in dolce attesa per la prima volta del compagno Bastian Muller. La conduttrice è già mamma di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, avuti con l'ex marito Francesco Totti. E mentre lui è "coinvolto in un altro scandalo", lei sarebbe impegnata in "una nuova vita". Alcune foto mostrano la ritraggono infatti al parco con il compagno, molto protettivo nei suoi confronti, che le posa un a mano sulla pancia accarezzandola. "Gli amici dicono: darà un figlio a Bastian", si legge tra le pagine del settimanale. Pare che tra gli amici della coppia il desiderio di allargare la famiglia sia cosa nota e l'imprenditore vorrebbe diventare padre per la prima volta. Chissà che sia già così e presto arriverà l'annuncio ufficiale.

Francesco Totti "coinvolto in uno scandalo"

Recentemente il settimanale Gente aveva lanciato una notizia bomba riguardo a Francesco Totti. Si trattava di alcune foto che lo ritraevano in compagnia di Marialuisa Jacobelli, volto di Dazn, all'uscita dello stesso hotel a Roma. La diretta interessata aveva commentato la presunta liason, alimentando le voci secondo cui l'ex capitano della Raom avrebbe tradito la compagna: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". E alla domanda "Ci conferma questa liaison?", Jacobelli aveva risposto: "Sì". Poco dopo la notizia del presunto flirt, però, Totti era stato avvistato di nuovo con la compagna Noemi Bocchi mettendo quindi a tacere tutte le presunte voci di tradimenti. Il settimanale Chi aveva avvistato la coppia a una cena di Halloween, mentre accompagnavano i figli a una festa per poi andare a cena a casa di amici.