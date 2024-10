video suggerito

Striscia ferma Totti e Noemi dopo le foto con la giornalista Iacobelli, il Tapiro viene lasciato per strada Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati intercettati da Striscia la Notizia in aeroporto al ritorno da un viaggio a Miami. Valerio Staffelli ha consegnato all’ex capitano della Roma un Tapiro per le foto con Marialuisa Jacobelli, con cui avrebbe un flirt, ma lui l’ha lasciato per strada. “Voi sapete tutto meglio di me”, ha commentato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti si trovava a Miami con Noemi Bocchi. Il calciatore ha messo a tacere le voci di un presunto flirt con la giornalista Marialuisa Jacobelli mostrandosi sui social insieme alla compagna, durante un viaggio programmato già da tempo. All'arrivo in aeroporto a Roma, però, Striscia la notizia ha intercettato la coppia e ha cercato di consegnare all'ex capitano della Roma un Tapiro, che alla fine non è stato accettato.

Totti commenta il presunto flirt con Jacobelli e non accetta il tapiro

Come andrà in onda nella puntata del 28 ottobre di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha intercettato Totti e Noemi Bocchi in aeroporto di ritorno dal viaggio a Miami. Il giornalista ha provato a capire qualcosa in più sul presunto flirt con la giornalista Jacobelli, domanda che l'ex capitano della Roma non ha gradito: "Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri". Anche Bocchi è intervenuta spiegando che il compagno non ha avuto bisogno di giustificare le foto che lo ritraevano con un'altra donna. Poi è salita in auto con il Tapiro, ma a sorpresa Totti lo ha lasciato in strada poco prima di abbandonare l'aeroporto.

Le foto di Totti insieme a Marialuisa Jacobelli

Circa una settimana fa, il settimanale Gente ha lanciato una notizia bomba riguardo a Francesco Totti. Si tratta di alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Marialuisa Jacobelli, volto di Dazn, all'uscita dello stesso hotel a Roma. La diretta interessata ha commentato la presunta liason, alimentando le voci secondo cui l'ex capitano della Raom avrebbe tradito la compagna: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". E alla domanda "Ci conferma questa liaison?", Jacobelli aveva risposto: "Sì".