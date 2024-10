La prima foto di Totti e Noemi da Miami dopo la liaison confermata da Marialuisa Jacobelli

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Le dichiarazioni bomba di Marialuisa Jacobelli a proposito del presunto flirt in corso con Francesco Totti non hanno determinato alcuna crisi nel rapporto tra l’ex capitano della Roma e la compagna Noemi Bocchi. Lo testimonia la prima foto che mostra i due vicini e insieme a un gruppo di amici a Miami, località verso la quale sono partiti per partecipare a un torneo di padel. Nello scatto che arriva da oltreoceano, Noemi e Totti stanno mangiando insieme ai compagni di torneo, apparentemente per nulla toccati dalle dichiarazioni della celebre giornalista di Sport Mediaset che ha ammesso di avere avuto una liaison con l’ex calciatore.

Perché Totti e Noemi Bocchi sono partiti per Miami

Quello di Totti e Noemi a Miami era un viaggio organizzato da tempo. La coppia sta partecipando al World’s Legend Padel Tour, torneo che vede tra i suoi partecipanti anche personaggi italiani quali Alessandro Moggi, Vincent Candela e Luca Toni. Francesco e Noemi sono legati dalla comune passione per il padel e sembrerebbero avere fatto in modo che le dichiarazioni di Jacobelli non turbassero la loro serenità. Il flirt reso noto dalla giornalista, inoltre, non è stato confermato da Totti che ha mantenuto un rigoroso silenzio sulla questione.

Marialuisa Jacobelli: “Ho una liaison con Totti”

Dopo essere stata fotografata dai paparazzi del settimanale Gente mentre entrava nello stesso albergo a Roma all’interno del quale, pochi minuti più tardi, sarebbe entrato anche Totti (entrambi sono usciti dall’hotel circa un’ora dopo l’ingresso), Jacobelli ha confermato il flirt con l’ex calciatore. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente”, ha ammesso sibillina quanto il settimanale l’ha interrogata a proposito della possibilità di un incontro con Totti. Poco dopo, a domanda diretta circa la possibilità di una liaison in corso con Francesco, Jacobelli ha confermato: “Sì, c’è una liaison”.