Noemi Bocchi posta una foto da Miami dopo la bomba di Jacobelli, nello scatto non compare Francesco Totti Noemi Bocchi ha postato su Instagram una foto che conferma il suo viaggio a Miami. Lo scatto documenta la presenza della donna all'interno di un famoso ristorante giapponese ma non svela se accanto a lei sia presente o meno Francesco Totti.

A cura di Stefania Rocco

Noemi Bocchi è tornata a postare su Instagram a qualche ora dalle dichiarazioni bomba di Marialuisa Jacobelli a proposito della presunta relazione in corso con Francesco Totti. La 34enne romana, partita per Miami insieme al compagno per prendere parte a un evento di padel, sembrerebbe avere deciso di non lasciarsi rovinare le vacanze dalle indiscrezioni circolate a proposito della relazione con l’ex campione della Roma. In risposta ai quesiti sollevati dalle foto che mostrano Totti vicino alla celebre giornalista sportiva, Noemi ha deciso di pubblicare una foto scattata all’interno di un popolare ristorante giapponese sito a Miami Brach, Japon at The Setai. La foto dimostra quindi la volontà di riprendere il più velocemente possibile la vita di sempre. Non svela, però, se accanto a lei ci sia o meno Francesco Totti.

La prima story postata da Noemi Bocchi dopo le dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli

La gelosia di Noemi Bocchi, compagna di Francesco

Se in apparenza le dichiarazioni di Jacobelli non sembrerebbero averla disturbata – al punto che Noemi è tornata a postare sui social a tempo record – chi conosce la 34enne romana ha rivelato a Fanpage.it una serie di indiscrezioni a proposito della presunta eccessiva gelosia che la donna nutre nei confronti del suo compagno. Pare che Totti, per volere della fidanzata, abbia allentato il legame con alcuni dei suoi amici storici e accettato di evitare di uscire da solo. Bocchi avrebbe chiesto e ottenuto di essere presente alla serate con gli amici alle quali Totti sceglie di partecipare. La stragrande maggioranza del tempo, tuttavia, i due lo trascorrerebbero da soli o in famiglia.

La bomba lanciata da Marialuisa Jacobelli: “Ho una liaison con Totti”

Ma a dispetto della reazione apparentemente serena di Noemi, è innegabile che le dichiarazioni della giornalista sportiva e volto Mediaset abbiano avuto notevole eco mediatica. La donna, fotografata all’esterno dello stesso hotel all’interno del quale era stato visto entrare Totti, ha rivelato di stare vivendo una liaison con l’ex capitano della Roma. Dichiarazioni che hanno catalizzato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa ma a proposito delle quali il diretto interessato ha preferito non sbilanciarsi.