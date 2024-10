video suggerito

Noemi Bocchi cancella le story con Totti, poi parte per Miami: "Tra i due esistono da tempo problemi" Una fonte riferisce a Fanpage.it che quello che starebbero vivendo Francesco Totti e Noemi Bocchi è un momento delicato che va avanti da molto prima che l'ex capitano della Roma fosse fotografato vicino alla giornalista Marialuisa Jacobelli.

Quello che stanno vivendo Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe un momento delicato che, tuttavia, va avanti da ben prima che l’ex capitano della Roma fosse fotografato vicino alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che sostiene tra loro esista una liaison. Una fonte ha riferito a Fanpage.it che Totti e Noemi si sarebbero “chiusi all’interno della loro storia” da tempo, per volere di Bocchi. La compagna dell’ex calciatore giallorosso sarebbe gelosissima e avrebbe impedito a lungo a Francesco di frequentare alcuni dei suoi ex amici o di partecipare a eventi e serate da solo. "Lui è ancora molto desiderato dalle donne", è quanto ci riferiscono. Totti mal tollererebbe la posizione della compagna, anche in considerazione del fatto che la relazione con Noemi è cominciata immediatamente dopo la fine del lungo matrimonio con Ilary Blasi.

Noemi Bocchi cancella le foto in evidenza con Totti

Quando il settimanale Gente ha pubblicato il servizio relativo al presunto tradimento di Totti, Noemi avrebbe reagito male. Ci riferiscono che, ferita, la 34enne romana avrebbe cancellato le storie in evidenza pubblicate sul suo profilo che la mostravano in compagnia di Totti. Eliminati, inoltre, una serie di scatti casuali postato su Instagram durante il periodo del legame con l’ex campione. Inoltre, per evitare che il dilagare dei pettegolezzi imbrattasse il suo spazio social privato, Bocchi ha limitato la possibilità di commentare le sue foto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti per Miami

Ma i due starebbero già cercando di recuperare. Totti e Noemi sono infatti partiti per un viaggio a Miami organizzato da tempo per partecipare a un torneo di padel insieme agli ex compagni di calcio con i quali il capitano e la compagna giocano allo sport che ha contribuito a farli conoscere. Anche in questo caso, a tali eventi Francesco non parteciperebbe mai da solo, ma sempre in compagnia della fidanzata. “Avevano acquistato da tempo il biglietto aereo per Miami”, è quanto raccontano a Fanpage.it a proposito del viaggio in questione, organizzato mentre i due erano ancora inconsapevoli della bomba che si preparava a scoppiare.