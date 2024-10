Cosa sappiamo del presunto flirt tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti

video suggerito

Francesco Totti è al centro di un presunto flirt con Marialuisa Jacobelli. La rivista Gente ha pubblicato alcuni scatti che mostrano i due mentre entrano e, dopo circa un'ora, escono da un albergo romano. Al telefono del settimanale Jacobelli avrebbe confermato la liaison con l'ex calciatore. Per il momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale né da parte dell'ex Capitano giallorosso, né da parte di Noemi Bocchi (da tre anni in coppia con Totti).

L'incontro tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli in un hotel romano

Interpellata dal settimanale Gente, Marialuisa Jacobelli non ha smentito le voci di un flirt con Francesco Totti. Alla domanda "Confermi questa liaison?" la giornalista sportiva e conduttrice tv avrebbe risposto "sì". Sulla rivista sono apparse diverse immagini che ritraggono i due entrare e uscire dallo stesso albergo a Roma e il servizio fotografico è titolato in modo abbastanza esplicito: "Totti ci ricasca?". Per il momento l'ex calciatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda e non è chiaro se la notizia possa avere delle conseguenze sulla separazione da Ilary Blasi (uno dei punti da chiarire in tribunale è proprio capire chi tra i due coniugi abbia tradito per primo). Per ora neanche Noemi Bocchi – con cui Francesco Totti ha iniziato una relazione nel 2022, anno di separazione dalla moglie – si è pronunciata sulla questione. Non è noto se la storia tra i due sia terminata.

La copertina del settimanale Gente con la conferma di Marialuisa Jacobelli

Chi è Marialuisa Jacobelli, la conduttrice tv che avrebbe una liaison con Francesco Totti

Marialuisa Jacobelli è una giornalista sportiva e conduttrice tv. La 32enne è figlia del celebre giornalista (ex direttore del quotidiano Tuttosport) Xavier Jacobelli. In passato è stata una modella, per poi concentrarsi sulla carriera nel mondo televisivo. I primi programmi a cui ha preso parte sono stati Direttacalcio e Qui studio voi stadio, in seguito ha lavorato a DAZN ed è diventata successivamente volto di Sport Mediaset. Nel 2020 ha partecipato al programma di Canale 5 Temptation Island come tentatrice.

