Ilary Blasi conferma di essere stata tradita da Totti, che in tribunale dovrà dimostrare il contrario La conduttrice romana avrebbe presentato al tribunale civile una richiesta formale di separazione con addebito nei confronti dell’ex marito. In sostanza, Ilary chiede che il giudice riconosca a Francesco Totti le colpe per la fine del loro matrimonio lungo quasi 20 anni.

A cura di Giulia Turco

Quando una storia finisce, la colpa è sempre di entrambi, si dice, ma in questo caso occorrerà stabilire chi è più responsabile dell’altro. Nell’ambito del processo per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, il giudice dovrà mettere nero su bianco chi dei due ha tradito prima il coniuge, dunque a chi dover imputare le maggiori colpe per la fine del loro matrimonio.

Ilary sostiene di essere stata rimpiazzata con Noemi Bocchi

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, la conduttrice romana avrebbe presentato al tribunale civile della Capitale una richiesta formale di separazione con addebito nei confronti dell’ex marito. In sostanza, Ilary chiede che il giudice riconosca a Francesco Totti le colpe per la fine del loro matrimonio lungo quasi 20 anni. Il tribunale in questo caso, nell’accogliere la richiesta, dovrebbe accertare che l’ex Capitano abbia violato i doveri coniugali, causando una situazione di impossibilità a continuare la vita sotto al tetto familiare. Occorrerà, naturalmente, per i legali di Ilary, presentare in aula tutti gli elementi di prova per dimostrarlo. Compito che spetterà agli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

I legali di Totti dovranno dimostrare i presunti flirt di Ilary

Presumibilmente tornerà nel mirino degli avvocati la relazione e che Francesco Totti ha intrapreso con Noemi Bocchi. “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata nel marzo 2022”, aveva dichiarato lui nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo. I fatti potrebbero anche corrispondere al vero, ma ai legali Antonio Conte e Laura Matteucci toccherà dimostrare, qualora ne abbiano i mezzi, che Totti abbia scoperto un tradimento di Ilary ben prima di essersi avvicinato alla sua nuova fiamma.

Leggi anche Ilary Blasi tende la mano a Francesco Totti, ha insistito per riconsegnargli il centro sportivo

Le indiscrezioni a riguardo non mancano. L’ex capitano infatti ha sempre sostenuto di aver messo in dubbio la fedeltà della moglie: “Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da diverse persone di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. Tra i nomi dei presunti flirt della conduttrice sono spuntati quello del personal trainer romano Cristiano Iovino e quello di Luca Marinelli, già amico della sorella Melory Blasi.