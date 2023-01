Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più, le foto social della romantica serata insieme Ilary Blasi e Bastian Muller vivono il loro amore alla luce del sole. La conduttrice ha pubblicato su Instagram, le foto della romantica serata passata con il suo fidanzato e ha taggato l’imprenditore tedesco.

A cura di Daniela Seclì

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele. La conduttrice dell'Isola dei famosi, vive ormai alla luce del sole questo amore, arrivato dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. In queste ore, la quarantunenne ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha taggato il suo nuovo fidanzato.

Le foto della romantica serata di Ilary Blasi e Bastian Muller

Mentre Francesco Totti è ormai fidanzato con Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha voltato pagina insieme all'affascinante Bastian Muller. Con lui, è partita per una vacanza a Parigi. In queste ore, ha documentato sui social, la serata romantica passata con l'imprenditore tedesco. In una delle Instagram Stories si vede la mano di Bastian, che afferra la caviglia della conduttrice, mentre sono in macchina e lei tiene i piedi appoggiati sulle gambe dell'uomo. Negli altri scatti, Ilary Blasi è in una stanza d'albergo distesa sul letto, poi mostra la schiena scoperta, sensuale dettaglio del vestito scelto per la serata. Infine, ha immortalato il tavolo dove avrebbe condiviso la cena con il suo nuovo amore. In questo caso, ha taggato il suo compagno Bastian Muller, ennesimo segno che non c'è più la volontà di nascondersi, ma sono entrambi ormai pronti a vivere a pieno la loro relazione.

Chi è Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi

La relazione tra Bastian Muller e Ilary Blasi è stata rivelata dal settimanale Chi, a novembre dello scorso anno. I due erano stati paparazzati in un lussuoso hotel di Zurigo. Lui è un imprenditore. In particolare, sarebbe l'erede di una famiglia di costruttori. Dopo quella prima paparazzata, la coppia è stata avvistata di nuovo in vacanza, stavolta nella cornice di St. Moritz, con tanto di bacio sulla neve. E dopo altri viaggi fatti insieme, oggi li ritroviamo a Parigi.