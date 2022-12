Ilary Blasi e Bastian Muller nelle prime foto di coppia, il bacio sulla neve: “Non è una vendetta”

Ilary Blasi e Bastian Muller nelle prime foto di coppia a St. Moritz, dove la conduttrice ha trascorso una bellissima vacanza innevata, in compagnia anche di sua figlia Isabel e della sua cara amica Michelle Hunziker. Hanno Alloggiato al Kulm, hotel cinque stelle superior di St. Moritz.

Ilary Blasi è arrivata lì lo scorso mercoledì sera con la figlia più piccola, Isabel, e Michelle Hunziker, che a propria volta era con Celeste e Sole. Bastian è arrivato il giorno successivo, alloggiando all’hotel Kempinski. Aitante imprenditore tedesco, proviene da una famiglia di costruttori e dopo essersi sperimentato in vari campi, oggi si occupa a tempo pieno dell’attività di famiglia. Ilary Blasi e Michelle Hunziker erano andate a sciare con l’ex campione di sci Giorgio Rocca e Bastian le ha raggiunte in snowboard.

In seguito sono andati tutti insieme a pranzo all’hotel Salastrains, dove la conduttrice ha fatto le presentazioni ufficiali. Il desiderio di mamma Ilary è sempre stato quello di proteggere soprattutto la piccola Isabel, che pare stia soffrendo di più la separazione da Francesco Totti rispetto a Chanel e Cristian, che hanno capito e pare anche accettato la nuova situazione familiare. Situazione che vede Totti e Noemi in un'altra casa a Roma Nord, mentre loro guadagnano spazio nella maxi villa all'Eur, dove continueranno a vivere prevalentemente con la mamma.

Mentre queste due famiglie strutturano le loro vite in altro modo, ce ne sono altre due nella medesima condizione: quelle di Noemi Bocchi, inseparabile ormai da Totti, e dell'ex marito Mario Caucci, che sullo stesso numero del settimanale Chi ha rilasciato dichiarazioni velenose sul suo passato coniugale:

Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un'acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l'anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi.