Ilary Blasi e Bastian, primo selfie di coppia e le foto del weekend di passione: “Lui la rende felice” Ilary Blasi ha un nuovo amore dopo la separazione da Francesco Totti. Secondo il settimanale Chi, la conduttrice avrebbe trascorso “un weekend di passione” a Zurigo con Bastian, imprenditore tedesco. Ecco il primo selfie della coppia e le foto del loro incontro tra “baci, abbracci e tenerezze”.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi e Bastian, fonte: Chi

Ilary Blasi ha un nuovo amore. Cinque mesi dopo la separazione da Francesco Totti, il settimanale Chi pubblica le foto che ritraggono la conduttrice con un uomo di nome Bastian. I due avrebbero trascorso un "weekend di passione" in un prestigioso hotel di Zurigo, in una suite da 1600 euro a notte. Poi si sono salutati con un bacio in aeroporto. Il settimanale pubblica le foto dell'incontro, ma anche il primo selfie della coppia.

Ilary Blasi dice addio a Totti, Bastian è il suo nuovo amore

Ilary Blasi e Bastian, fonte: Chi

Il settimanale Chi racconta l'incontro tra Ilary Blasi e Bastian. Il nuovo amore della conduttrice dell'Isola dei Famosi è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. L'ex moglie di Francesco Totti, cinque mesi dopo la separazione dal Pupone, avrebbe ritrovato la felicità:

Ecco Ilary Blasi a Zurigo, con un uomo di nome Bastian. Baci, abbracci, tenerezze e un weekend in paradiso, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, 1.600 euro a notte. Da venerdì a domenica. E poi un lungo, interminabile, romanticissimo saluto all'aeroporto di Zurigo, dove la conduttrice si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli. Ilary ha trovato una persona che la rende felice. Di lui sappiamo che si chiama Bastian, che è tedesco, vive a Francoforte, è un imprenditore e non sa nulla della vita di Ilary. E sappiamo anche che la storia è cominciata da poco, lei ha appena iniziato a seguirlo su Instagram.

Il racconto del weekend romantico di Ilary Blasi e Bastian

L’abbraccio tra Bastian e Ilary Blasi, fonte: Chi

Il settimanale Chi racconta come si sarebbe svolto il weekend romantico di Ilary Blasi e Bastian. La cornice è stata quella del lussuoso hotel The Dolder Grand. La conduttrice e l'imprenditore sarebbero arrivati a Zurigo, presso la prestigiosa struttura, venerdì sera e sarebbero ripartiti domenica pomeriggio. In hotel, un lungo abbraccio e un bacio prima di salutarsi:

Ilary Blasi bacia e abbraccia un uomo all'aeroporto. Lui si chiama Bastian. È la prima volta, dopo vent'anni, che vediamo llary baciare un uomo che non sia Totti. Insieme hanno appena vissuto un bellissimo weekend. Dopo un fine settimana di passione Ilary Blasi e Bastian si dirigono in aeroporto dove dovranno salutarsi. Lei torna a Roma dai suoi figli, lui rimane a Zurigo. Ma il loro è solamente un arrivederci. Un abbraccio che sembra non finire mai fra llary e Bastian. È l'inizio di una nuova relazione. Dopo un lungo inverno sentimentale, llary è felice come non si vedeva da tempo.