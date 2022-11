L’hotel in cui Ilary Blasi e Bastian hanno trascorso il weekend: suite fino a 14 mila euro a notte Ilary Blasi e Bastian, l’imprenditore tedesco che sarebbe la sua nuova fiamma, avrebbero trascorso un weekend romantico presso il lussuoso hotel The Dolder Grand a Zurigo.

A cura di Daniela Seclì

llary Blasi sembra avere definitivamente voltato pagina dopo la separazione da Francesco Totti. Cinque mesi dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio, la conduttrice è stata avvistata con Bastian, un imprenditore tedesco. Secondo quanto svela il settimanale Chi, in uscita mercoledì 30 novembre, avrebbero trascorso "un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere". La prestigiosa struttura in questione è The Dolder Grand a Zurigo.

The Dolder Grand sfondo del weekend romantico di Ilary e Bastian

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Ilary Blasi e Bastian avrebbero trascorso un weekend romantico all'hotel The Dolder Grand. Parliamo di una struttura di extralusso, nata nel 1899 e situata a Zurigo. L'hotel include 175 stanze e una Spa di 4000 metri quadri. Inoltre, non mancano eleganti sale per eventi e una collezione d'arte che conta oltre 100 opere. A fare da sfondo, una vista mozzafiato su Zurigo e sulle Alpi. L'hotel offre anche la possibilità di concedersi momenti di relax nella vicina foresta, per vivere un'esperienza a contatto con la natura. Ovviamente il lusso si paga. A giudicare dalle tariffe presenti sul sito nel momento in cui scriviamo, presso la struttura è possibile prenotare una camera a partire da 540 euro a notte. Quanto alle suite, invece, si può arrivare anche a oltre 4000 euro a notte. Quelle più lussuose contemplano una tariffa fino a 14700 euro a notte.

Ilary Blasi volta pagina con Bastian, le foto degli abbracci

Ad annunciare lo scoop sulla presunta nuova relazione di Ilary Blasi è stato il settimanale Chi. Il magazine di Alfonso Signorini ha pubblicato una foto che sembra immortalare un bacio tra la conduttrice e Bastian: