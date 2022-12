Ilary Blasi sulla neve con Bastian Muller, lui è erede di una famiglia di costruttori Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi in vacanza a Saint Moritz con Bastian Muller, il fidanzato tedesco con il quale è uscita allo scoperto recentemente. Si tratterebbe del rampollo di una famiglia di costruttori.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi in vacanza a Saint Moritz con Bastian Muller nel numero in edicola mercoledì 14 dicembre. La conduttrice dell’Isola dei famosi, in attesa di divorzio da Francesco Totti, era uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato tedesco solo una manciata di settimane fa. Ma il rapporto tra i due sembrerebbe essere importante, tanto da averla spinta a organizzare insieme all’uomo una settimana di vacanza alla quale ha partecipato anche la piccola Isabel, terza figlia avuta da Totti. Con la coppia anche Michelle Hunziker, amica di Ilary.

Chi è Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi

Bastian, lo riferisce il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe l’erede di una famiglia di costruttori tedeschi. L’incontro con Ilary Blasi risalerebbe a qualche mese fa ma la relazione tra i due sarebbe già diventata importante. Lo dimostra il moto di tenerezza della conduttrice che i fotografi della rivista sono riusciti a immortalare. Ilary abbandona il capo sulla testa di Bastian e appare talmente rilassata da non accorgersi della presenza dei paparazzi. Potrebbe essere lui l’uomo dal quale la presentatrice ha scelto di ripartire dopo la burrascosa separazione da Totti.

Ilary Blasi ha presentato Bastian ai suoi amici

Secondo il settimanale Chi, Ilary Blasi avrebbe approfittato delle vacanze a Saint Moritz per presentare a Bastian i suoi amici, a partire proprio dalla collega Michelle Hunziker con la quale ha trascorso una settimana all’insegna del divertimento. Con le conduttrice c'erano anche le loro figlie: Isabel per Ilary e Sole e Celeste per Michelle. Bastian sarebbe, quindi, già entrato stabilmente a far parte del circuito di amicizie che circonda la nuova fidanzata. Per il momento, tuttavia, Ilary non ha ancora confermato pubblicamente la loro storia d’amore.