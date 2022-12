Ilary Blasi a Saint Moritz con la piccola Isabel, con loro Bastian e l’amica Michelle Hunziker Ponte dell’Immacolata all’insegna della neve per Ilary Blasi, partita per Saint Morti insieme alla figlia Isabel e all’amica Michelle Hunziker. Con loro, ben nascosto dai curiosi, ci sarebbe anche il tedesco Bastian.

A cura di Stefania Rocco

In occasione del Ponte dell’Immacolata, Ilary Blasi ha deciso di partire per Saint Moritz insieme alla piccola Isabel, terzogenita nata dal matrimonio finito con Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei famosi e la sua bambina non sono sole. A fare compagnia alle due, come dimostrano le Instagram stories pubblicate da Ilary, c’è l’amica Michelle Hunziker, partita anche lei per un lungo weekend sulla neve insieme alle sue figlie. Ma le sorprese non sono finite perché, secondo i bene informati, Ilary avrebbe portato con sé Bastian, il nuovo fidanzato tedesco.

Il weekend di Ilary Blasi e Isabel, che potrebbe avere conosciuto Bastian

Ilary è stata bene attenta a non mostrare mai Bastian nelle numerose storie pubblicate su Instagram. Nei video compare da sola o al massimo insieme alla figlia Isabel e all’amica Michelle. Ma Bastian, secondo Dagospia, sarebbe presente, sebbene ben celato. “Ilary è a Saint Moritz con il nuovo ganzo, il tedesco Bastian”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino, “L’ex Pupona e Michelle hanno portato Bastian al ristorante Salastrains, dove gli hanno proposto buon vino e soprattutto würstel e crauti per farlo sentire a casa”. Accertata la presenza di Bastian, quindi, potrebbero esserci state le presentazioni ufficiali tra il tedesco e la piccola Isabel, che già conosce Noemi Bocchi, nuova fiamma di papà Francesco Totti.

Ilary Blasi a Saint Moritz

L’hotel da 1200 euro a notte scelto da Ilary Blasi

A Saint Moritz, la bella Ilary non sta soggiornando in una struttura qualsiasi. La conduttrice ha scelto lo splendido Kulm Hotel, struttura il costo delle cui camere si aggira intorno ai 1200 euro a notte. L’albergo gode di piscina interna, campi da tennis e di golf, palestra e una meravigliosa vista sull’indimenticabile panorama invernale. Panorama che Ilary starebbe guardando insieme al nuovo e già ufficiale compagno.