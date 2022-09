Francesco Totti non si nasconde più: esce da casa di Noemi Bocchi con la figlia Isabel Francesco Totti ha scelto comunque una porta secondaria per andare via da casa di Noemi Bocchi, forse perché con lui c’era la figlia più piccola Isabel. Come reagirà Ilary Blasi a questa notizia?

Un altro servizio di Valerio Palmieri per "Chi" incastra il Pupone, che in realtà non ha più bisogno di celarsi. Proprio così, Francesco Totti non si nasconde più dopo l'intervista al Corriere della Sera dove ha ammesso di frequentare Noemi Bocchi da Capodanno e dove ha raccontato tutta la sua verità. Su "Chi", in edicola questa settimana, Francesco Totti esce dalla casa di Noemi Bocchi da una porta secondaria in compagnia di un'amica di lei, Samanta.

Il nuovo gossip

Nonostante questo, Francesco Totti ha scelto comunque una porta secondaria per andare via da casa di Noemi Bocchi, forse perché con lui c'era la figlia più piccola Isabel. Come reagirà Ilary Blasi a questa notizia? Francesco Totti, dopo l'intervista al Corriere della Sera, sembra aver cambiato tattica ma adesso il nuovo gossip è raccolto dietro la possibile intervista che Ilary Blasi dovrebbe rilasciare a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin. Per adesso, l'entourage del programma non ha annunciato l'intervista tanto attesa. Tutti se la aspettano: arriverà?

In questa foto, la piccola Isabel esce dal palazzo con uno degli amici storici di Totti e Ilary, Emanuele. Su di lui i riflettori si erano già accessi nel corso dell'infiammata estate: lui era l'amico stretto di Ilary Blasi che poi ha scelto di cambiare ‘bandiera'.

Il marito di Noemi Bocchi

Sullo sfondo resta Mario Caucci, marito separato di Noemi Bocchi. Le foto di "Chi" lo mostrano mentre accompagna a casa della donna i due figli che hanno avuto insieme. Eppure lui in un primo momento aveva parlato. Quando la storia non era ancora stata annunciata e ufficializzata, lui aveva detto di comprendere Totti e di conoscere bene Noemi: "Totti è il mio salvatore, so bene che cosa c’è dietro il lato estetico di una persona", spiegò. Successivamente, ha scelto il silenzio e si è tolto da questo bailamme.