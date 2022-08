“Lui rassicurò Ilary”: Noemi Bocchi al mare, a 15 minuti da Totti, con l’ex amico della Blasi Il settimanale mostra l’ex amico di Ilary Blasi (si conoscevano da quando avevano 15 anni) scherzare in acqua con Noemi Bocchi: “Lui rassicurò Ilary”. Poi l’amara verità.

La sensazione è che il vento sia cambiato definitivamente. Noemi Bocchi, sorpresa da Chi a San Felice Circeo (Latina) – quindici minuti d'auto da Sabaudia, dove ora si trova Totti – si gode l'estate più sorvegliata della sua vita sfoggiando bikini che le esaltano il fisico (per ora non ci sarebbero segni di gravidanza, come spettegolato in giro) ma soprattutto si mostra in compagnia di un uomo che, secondo il settimanale di gossip, sarebbe sempre stato legato a Ilary Blasi. Ora avrebbe cambiato bandiera.

Chi è Emanuele, l'ex amico di Ilary Blasi

Il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi, infatti, è Emanuele, un amico di vecchia data della ‘vecchia' coppia. Lui e Ilary, infatti, si conoscerebbero da quando lei aveva solo 15 anni. Tra i due, Emanuele avrebbe scelto di stare dalla parte di Francesco Totti: "Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque" scrive con malizia il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Lo scoop di Chi e il tradimento dell'amico

Il settimanale, nel numero uscito il 10 agosto in edicola, mostra come allo stadio prima Emanuele ci andava con Ilary Blasi. Poi, in quest'ultimo scorcio di campionato, ci sia invece andato proprio con Noemi Bocchi. Quando uscirono le foto di lei seduta vicino a Francesco Totti, Ilary Blasi chiese proprio a Emanuele cosa ci fosse di vero ma, come riassume il settimanale, "lui la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un'amica di Noemi". È stato proprio il settimanale "Chi" a confermare la frequentazione e dare quindi a Ilary Blasi la prova che l'amico l'aveva tradita.