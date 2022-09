Il ritorno di Silvia Toffanin e Verissimo: tutti si aspettano una nuova intervista a Ilary Blasi Riparte la nuova stagione di Verissimo e tutti si aspettano la replica di Ilary Blasi a Francesco Totti, ma la conduttrice non lo annuncia.

Silvia Toffanin ritorna con una nuova stagione di Verissimo che si conferma con il doppio appuntamento, sabato e domenica, a partire dal 17 settembre alle 16.30 su Canale 5. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice rivela: "Le due puntate nel fine settimana sono un bell’impegno, per la scelta dei contenuti e degli ospiti. Ci siamo rodati l’anno scorso, ripartiamo con un po’ più d’esperienza e cercheremo di fare ancora bene, di dare il meglio al nostro pubblico". E il suo meccanismo per preparare le interviste non lascia nulla al caso: "Prendo appunti ovunque, persino sugli scontrini". Tutti si aspettano una nuova intervista a Ilary Blasi che faccia da contralto a quella pubblicata al Corriere della Sera da Francesco Totti. Ma nell'intervista, non si fa menzione dell'amica della conduttrice.

Le parole di Silvia Toffanin

È la sedicesima edizione del programma che, anno dopo anno, ha trovato sempre un modo per restare ancorata all'attualità, aggiornandosi e compiendo scelte in linea con quello che è il pubblico di riferimento. Silvia Toffanin ha lanciato "lo stile Toffanin" che riassume così: "Io cerco sempre di intervistare la persona al di là del personaggio pubblico. Nel mio approccio, la prima cosa è che l’ospite stia bene, si senta comodo, tranquillo, accolto, a proprio agio. Perché solo così si può iniziare un racconto. Alcuni hanno storie profonde e a volte drammatiche e quindi hanno bisogno di sentirsi “a casa”. Poi deve scattare un rapporto di fiducia, è essenziale che ci sia sintonia. E, quando succede, è una magia che non si può spiegare".

Ilary Blasi a "Verissimo"

Gli ospiti delle prime puntate

Silvia Toffanin anticipa i nomi degli ospiti di questa nuova stagione, ma non c'è il nome più atteso, quello di Ilary Blasi: "Vi anticipo dei nomi che faranno molto piacere ai lettori di Sorrisi appassionati di tv. Saranno con noi, intervistati in coppia, Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction “Viola come il mare”, e le due opinioniste del “Grande Fratello Vip” Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Avremo in studio anche Elodie, che abbiamo appena visto esordire nelle vesti di attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. E parleremo anche dei matrimoni dei nostri grandi campioni sportivi: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs. Sono già venuti a raccontare le loro vittorie, torneranno a confidarci le gioie della loro vita da sposati". E la Blasi, quando?