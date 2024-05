video suggerito

Costantino Vitagliano e la malattia autoimmune: “La terapia sta funzionando”, le lacrime per la figlia Costantino Vitagliano, ospite di Verissimo, ha parlato delle sue condizioni di salute attuali. Il modello ed ex tronista di Uomini e Donne ha una malattia autoimmune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Costantino Vitagliano è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 25 maggio. Il modello è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più iconici. Nel salottino di Silvia Toffanin, è tornato a parlare della malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata. Oggi sta meglio, la nuova terapia sta funzionando: "Va bene. Ho ripreso un po' di chili. Tranne un po' di brufoli e sfoghi vari che mi escono per via dei farmaci, la terapia sta funzionando".

Le condizioni di salute di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute oggi: "Stavamo andando a tentativi. Abbiamo inserito un'altra iniezione che faccio, a parte quella che già facevo. Nell'ultima PET che ho fatto, l'alone che era attorno alla mia parte addominale sull'aorta è calato della metà. Da 36 millimetri che erano, siamo arrivati a meno di 15". E ha aggiunto:

Per essere completamente…non dico guarito perché non si guarisce, ma per avere la fortuna di riprendere la mia vita normale, dobbiamo andare sotto i cinque. Però, è un mese che ho iniziato questa terapia, calando il cortisone che mi dava molti scompensi. La prima volta che sono venuto qua avevo il panico di entrare in studio. Non l'accettavo neanche io. Oggi sono contento che al primo tentativo sia andata bene. Non si sapeva se poteva funzionare o no.

A causa della malattia aveva perso "quasi 20 chili, sono uscito dall'ospedale che pesavo 79 chili", ora ne ha ripresi 7.

Costantino Vitagliano in lacrime per la figlia Ayla

L'idea di perdere sua figlia è stata "la mazzata che mi ha fatto tremare". Costantino Vitagliano si è commosso e si è scusato: "Mia figlia è l'unica cosa che mi fa piangere". Quindi ha raccontato come con il migliorare delle sue condizioni di salute, abbia potuto ricominciare a giocare con sua figlia:

Adesso ci gioco, la prendo in braccio di nuovo. Prima avevo paura di non farcela e magari trasmettevo a lei paure che non deve avere. La vedo una volta a settimana e ho due weekend al mese. Però va benissimo, ho le mie vacanze con lei. Per me basta che lei sorrida sempre, è felice, adesso ha iniziato a giocare a pallavolo, ha 8 anni, fa anche danza. L'importante è non fare mai vedere ai figli che si litiga e non ho neanche mai voluto litigare. Non si risolve niente facendolo.

Costantino Vitagliano e il più grande errore della sua vita

Costantino Vitagliano ha anche confidato l'errore che ritiene di avere fatto nella vita: "Avrei dovuto passare più tempo con mia mamma e non pensare solo ai soldi. È molto più importante altro. Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passare più tempo con lei quando c'era. Oggi non posso fare niente. A chi ha la mamma, il papà dico godetevi ogni attimo con loro. Non sai mai quando possono non esserci più e lì ti penti come è successo a me". E ha aggiunto:

Per il resto si vive una volta sola, se hai la possibilità devi fare tutto. Prova qualsiasi cosa tu voglia fare, un lavoro, un'esperienza, un viaggio. Il tempo passa, poi si va dall'altra parte e non puoi più fare determinate cose. Cosa mi dicono le persone per strada? Alcuni contenuti sul web dicevano che stavo per morire e così alcuni mi dicono: "Ma non eri morto?". Non so cosa rispondere. Un arrogante li manderebbe a quel paese. Oggi sorrido e dico: "Secondo te sono morto?".

Ha concluso, poi, spiegando che più che la vita che faceva quando era un famosissimo tronista, gli mancano le persone che lo circondavano e che poi sono sparite: "Ci sono rimasto male per tante persone che si sono allontanate. Non capisco perché le incontri e non ti salutano. Abbassano la testa e vanno via, avranno la coda di paglia?".