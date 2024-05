video suggerito

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: "Dopo la nascita di Ethan ci siamo separati, non eravamo pronti" Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno raccontato la crisi vissuta subito dopo la nascita del primogenito Ethan: "In quel periodo ci siamo separati". Fu la ex tronista di Uomini e Donne a spingere affinché tornassero insieme.

A cura di Stefania Rocco

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno raccontato per la prima volta a Verissimo i motivi della crisi che, dopo la nascita del primogenito Ethan, li spinse a separarsi. La prima crisi, hanno ricordato entrambi, era già arrivata qualche anno prima, all’inizio della loro storia d’amore. Rosa, partita per l’Honduras per partecipare all’Isola dei famosi, ricevette a sorpresa una inaspettata proposta di matrimonio da parte del compagno, proposta che la vide reagire con una certa titubanza: “La proposta di matrimonio all’Isola fu una doccia fredda. Stavamo insieme da poco. Avevamo avuto pochi mesi per conoscerci lontano dalle telecamere quando partii per l’Isola. E comunque avrei preferito che lui me la facesse in privato. Quando sono tornata dall’Honduras, Pietro è stato bravissimo a farmi innamorare di nuovo di lui”.

La seconda crisi dopo la nascita di Ethan: “La maternità fu sconvolgente”

Rosa ha quindi raccontato la seconda crisi vissuta con Pietro, arrivata subito dopo la nascita del primogenito: “Dopo la nascita di Ethan abbiamo vissuto una seconda crisi. La maternità è stata sconvolgente. Oggi so di avere commesso degli errori perché non ero pronta e la priorità era mio figlio. Credo di essere stata una cattiva compagna perché ero concentrata solo su mio figlio. In quel periodo ci siamo proprio separati”. “È stato il periodo più duro mai vissuto. Lei era più pronta a diventare madre di quanto io lo fossi a diventare padre. Ci ho messo un po’ a stare sul suo stesso livello”, ha aggiunto Pietro. A fare il primo passo verso la riconciliazione fu proprio Perrotta che ha ammesso di essere riuscita a superare il suo orgoglio solo in quell’occasione: “Sono stata io a fare il primo passo. Quella è stata l’unica volta”. “Mi hai chiamato piangendo, pregandomi di tornare e ricostruire tutto”, l’ha corretta divertita il compagno.

Le lacrime di Rosa Perrotta: “Mi manca avere vicino i miei genitori”

Rosa si è quindi commossa guardando le foto dei suoi genitori, dai quali si è suo malgrado allontanata dopo il trasferimento a Milano. “L’unica cosa che mi manca nella vita è non avere i miei genitori vicino”, ha raccontato l’ex tronista che con la famiglia di origine vive un rapporto di profonda simbiosi.